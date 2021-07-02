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Журналиста Романа Васюковича будут судить за работу без аккредитации

Романа Васюковича, корреспондента Настоящего Времени, будут судить за работу без аккредитации.

Об этом ему сообщили в Первомайском РОВД Минска, где составили административный протокол за "нарушение порядка изготовления и распространения продукции СМИ" (ст.23.5 КоАП), сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Васюковичу грозит штраф в размере от двадцати до тридцати базовых величин.

Суд рассмотрит дело Васюковича в 14.00. Журналист не сможет на нем присутствовать.

Напомним, что через такие суды не по одному разу прошли почти все, кто сотрудничает с телеканалом Белсат.
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