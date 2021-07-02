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Мария Колесникова о суде над Бабарико: Ни безумные сроки, ни этот фарс не остановят перемены

Мария Колесникова прокомментировала процесс над Виктором Бабарико.


"Уже год, как Виктор Дмитриевич в тюрьме, его сын, друзья и близкие — в заложниках. Запрашиваемые 15 лет по заведомо ложным обвинениям свидетельствуют об абсурдности самого процесса, недальновидности участвующих в нем и паническом страхе власти.

Ни безумные сроки, ни этот позорный фарс не остановят перемены и стремление беларуского народа к свободе", - цитирует Колесникову, котоая сама находится за решеткой, штаб Виктора Бабарико.
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