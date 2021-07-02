+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Конец парада. Почему власти отказались от любимой игрушки?

В "день независимости" 3 июля в Минске впервые за много лет не будет военного парада.

Конец парада. Почему власти отказались от любимой игрушки?
архивное фото
Naviny.by обсудили с экспертами версии отмены традиционного шоу.

Проводить парады 3 июля — в день освобождения Минска — начали после того, как на эту дату в результате референдума 1996 года перенесли День независимости, который ранее отмечался 27 июля — в день принятие декларации о суверенитете Республики Беларусь.

Но несколько раз парады приурочивали ко Дню Победы — когда отмечались большие даты, например, в 2015 и 2020 годах.

Согласно устоявшейся традиции в этом году парад должен был состояться 3 июля, но подготовка к нему не велась, репетиций не было. Нет парада ни в программе праздничных мероприятий, посвященных 3 июля, ни в расписании трансляций белорусского телевидения.

Почему отменили парад? 

Версия конспирологическая

Военный эксперт Александр Алесин говорит, что версий может быть несколько, а одна из них — конспирологическая, связанная с беспокойством за безопасность Лукашенко.

«Не исключено, что у руководства страны осталось опасение, что среди военных еще не выявлена группа противников Лукашенко. Ведь спецслужбы представили версию о заговоре и планах устранить Лукашенко именно на параде», — сказал Алесин.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США.

24 апреля на субботнике Лукашенко говорил, что заговорщики разрабатывали несколько сценариев, в том числе его устранение на параде 9 мая. Хотя о планах провести парад в День Победы не сообщалось.

Версия эпидемиологическая

А вот в прошлом году военный парад действительно прошел 9 мая — в честь 75-летие победы СССР в Великой отечественной войне.

И хотя это был самый пик первой волны короновируса, но массовое мероприятие все же состоялось. Лукашенко заявлял, что Беларусь не имеет права не провести парад 9 мая.

Как отмечал тогда военный эксперт Егор Лебедок, «для проведения парада в Минск переброшены на временное пребывание подразделения из других населенных пунктов Беларуси».

При этом в Минске на тот момент было больше всего заболевших коронавирусом, а Устав внутренней службы Вооруженных сил Республики Беларусь запрещает размещение сил и средств в населенных пунктах, неблагополучных в санитарно-эпидемическом отношении.

Возможно, в этом году разум все же возобладал над идеологией, и поэтому от парада было решено отказаться.

Версия историческая

Егор Лебедок шутит, что парад 3 июля отменили, потому что перенесли его на 17 сентября.

В этом году в Беларуси появился новый государственный праздник (не выходной) — День народного единства, который будет отмечаться 17 сентября.

В отношении этой даты — 17 сентября 1939 года — госпропаганда тиражирует советскую мифологему о воссоединении Западной Беларуси и БССР. Тогда как в мировой истории это называют советским вторжением в Польшу.

Исключать, что парад проведут после окончания учений «Запад-2021», запланированных на сентябрь, нельзя, считает Александр Алесин:

«Вот на этот парад может и пойти часть денег, которую выделили в бюджете на парад 3 июля. Сами учения — это удар по нервам наших западных соседей, для которых 17 сентября имеет совсем иной смысл, чем для Лукашенко. А если проведут еще и парад, это будет большой международный скандал».

Версия экономическая

Парад стоит немалых денег. Несколько лет назад Naviny.by попытались подсчитать расходы на проведение парада. По скромным подсчетам, шоу с лязганием гусеницами обходится бюджету более чем в 2 млн долларов.

Как отметил старший аналитик «Альпари-Евразия» Вадим Иосуб, если речь идет о паре миллионов долларов, то такие деньги в казне точно бы нашлись:

«На парады деньги будут всегда, даже если их не будет хватать на зарплаты бюджетникам и пенсии. Отсутствие денег не может быть причиной для отмены парада. Также надо иметь в виду, что бюджет на парад выделялся заранее, средства для его проведения предусмотрены ежегодно».

Однако, обратил внимание Александр Алесин, государство в последнее время несет незапланированные военные расходы.

Так, в прошлом году по указанию Лукашенко значительная часть вооруженных сил Беларуси была переброшена к западным границам. Кроме того, Беларусь и Россия договорились об увеличении числа своместных учений, и расходы на них изначально в бюджет не были заложены. Наконец, в сентябре ожидаются дорогостоящие учения «Запад-2021».

«Я полагаю, — сказал Алесин, — что с учетом экономических трудностей, дополнительных затрат на оборонные нужды, на борьбу с пандемией COVID-19, издержек в результате санкций власти решили пожертвовать военной частью праздника — парадом. Это довольно затратное мероприятие, особенно в части расходов на горюче-смазочные материалы для военной техники и авиации и расхода моторесурса».

«Так что самой реалистичной версией я считаю экономическую», — резюмировал эксперт.
Поделиться
Последние известия



‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]ndex.ru