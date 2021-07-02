Конец парада. Почему власти отказались от любимой игрушки?

Naviny.by обсудили с экспертами версии отмены традиционного шоу.





Проводить парады 3 июля — в день освобождения Минска — начали после того, как на эту дату в результате референдума 1996 года перенесли День независимости, который ранее отмечался 27 июля — в день принятие декларации о суверенитете Республики Беларусь.





Но несколько раз парады приурочивали ко Дню Победы — когда отмечались большие даты, например, в 2015 и 2020 годах.





Согласно устоявшейся традиции в этом году парад должен был состояться 3 июля, но подготовка к нему не велась, репетиций не было. Нет парада ни в программе праздничных мероприятий, посвященных 3 июля, ни в расписании трансляций белорусского телевидения.





Почему отменили парад?





Версия конспирологическая





Военный эксперт Александр Алесин говорит, что версий может быть несколько, а одна из них — конспирологическая, связанная с беспокойством за безопасность Лукашенко.





«Не исключено, что у руководства страны осталось опасение, что среди военных еще не выявлена группа противников Лукашенко. Ведь спецслужбы представили версию о заговоре и планах устранить Лукашенко именно на параде», — сказал Алесин.





17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США.





24 апреля на субботнике Лукашенко говорил, что заговорщики разрабатывали несколько сценариев, в том числе его устранение на параде 9 мая. Хотя о планах провести парад в День Победы не сообщалось.





Версия эпидемиологическая





А вот в прошлом году военный парад действительно прошел 9 мая — в честь 75-летие победы СССР в Великой отечественной войне.





И хотя это был самый пик первой волны короновируса, но массовое мероприятие все же состоялось. Лукашенко заявлял, что Беларусь не имеет права не провести парад 9 мая.





Как отмечал тогда военный эксперт Егор Лебедок, «для проведения парада в Минск переброшены на временное пребывание подразделения из других населенных пунктов Беларуси».





При этом в Минске на тот момент было больше всего заболевших коронавирусом, а Устав внутренней службы Вооруженных сил Республики Беларусь запрещает размещение сил и средств в населенных пунктах, неблагополучных в санитарно-эпидемическом отношении.





Возможно, в этом году разум все же возобладал над идеологией, и поэтому от парада было решено отказаться.





Версия историческая





Егор Лебедок шутит, что парад 3 июля отменили, потому что перенесли его на 17 сентября.





В этом году в Беларуси появился новый государственный праздник (не выходной) — День народного единства, который будет отмечаться 17 сентября.





В отношении этой даты — 17 сентября 1939 года — госпропаганда тиражирует советскую мифологему о воссоединении Западной Беларуси и БССР. Тогда как в мировой истории это называют советским вторжением в Польшу.





Исключать, что парад проведут после окончания учений «Запад-2021», запланированных на сентябрь, нельзя, считает Александр Алесин:





«Вот на этот парад может и пойти часть денег, которую выделили в бюджете на парад 3 июля. Сами учения — это удар по нервам наших западных соседей, для которых 17 сентября имеет совсем иной смысл, чем для Лукашенко. А если проведут еще и парад, это будет большой международный скандал».





Версия экономическая





Парад стоит немалых денег. Несколько лет назад Naviny.by попытались подсчитать расходы на проведение парада. По скромным подсчетам, шоу с лязганием гусеницами обходится бюджету более чем в 2 млн долларов.





Как отметил старший аналитик «Альпари-Евразия» Вадим Иосуб, если речь идет о паре миллионов долларов, то такие деньги в казне точно бы нашлись:





«На парады деньги будут всегда, даже если их не будет хватать на зарплаты бюджетникам и пенсии. Отсутствие денег не может быть причиной для отмены парада. Также надо иметь в виду, что бюджет на парад выделялся заранее, средства для его проведения предусмотрены ежегодно».





Однако, обратил внимание Александр Алесин, государство в последнее время несет незапланированные военные расходы.





Так, в прошлом году по указанию Лукашенко значительная часть вооруженных сил Беларуси была переброшена к западным границам. Кроме того, Беларусь и Россия договорились об увеличении числа своместных учений, и расходы на них изначально в бюджет не были заложены. Наконец, в сентябре ожидаются дорогостоящие учения «Запад-2021».





«Я полагаю, — сказал Алесин, — что с учетом экономических трудностей, дополнительных затрат на оборонные нужды, на борьбу с пандемией COVID-19, издержек в результате санкций власти решили пожертвовать военной частью праздника — парадом. Это довольно затратное мероприятие, особенно в части расходов на горюче-смазочные материалы для военной техники и авиации и расхода моторесурса».





«Так что самой реалистичной версией я считаю экономическую», — резюмировал эксперт.