Лукашенко собрался предъявить претензии... канцлеру Германии

По его словам, из-за того торжественная церемония началась с опозданием, поскольку ему пришлось задержаться.





"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", – заявил Лукашенко.





Ждем-с подробностей...



















