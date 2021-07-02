Лукашенко собрался предъявить претензии... канцлеру Германии
Лукашенко заявил о том, что белорусские спецслужбы провели масштабную антитеррористическую операцию.
"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем", - заявил Лукашенко во время вручения очередных госнаград.
По его словам, из-за того торжественная церемония началась с опозданием, поскольку ему пришлось задержаться.
"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", – заявил Лукашенко.
Ждем-с подробностей...
Белорусский партизан
10:50 02/07/2021
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