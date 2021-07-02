











Так, некоторые телеграм-каналы продвигают предположения, что визит руководителя ФСБ Николая Патрушева в Минск был связан с совместным ультиматумом Владимира Путина и Си Цзиньпина, который тоже недоволен развитием событий в Беларуси из-за того, что они создают риски для китайского мегапроекта «Один пояс – один путь».





Арсений Сивицкий Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований изложил «Филину» свое видение ситуации:





– Кремль рассматривает происходящее в Беларуси не как угрозу, а скорее как возможность продвижения своих интересов.





По мнению политолога, из комментариев и заявлений высшего руководства РФ следует, что Россия видит выход из кризиса в организации широкого общенационального диалога между властями и представителями оппозиции.





– Помимо диалога предполагалась организация конституционной реформы, которая, по мнению кремлевских стратегов, должна была трансформировать Беларусь из президентской республики в парламентскую или парламентско-президентскую, – считает Сивицкий.





Об этих планах стало известно в результате «слива» так называемого «досье Чернова» (генерал российской Службы внешней разведки – ред.). Это совокупность документов, которые были разработаны управлением по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента РФ.





В трактовке директора ЦСВИ, Кремль неоднократно подчеркивал, что разрешение кризиса лежит именно через вышеупомянутый сценарий:





– Москва делала соответствующие заявления вплоть до конца прошлого года, после чего взяла паузу.





Россия осознала, что инструменты дипломатического и политического принуждения исчерпаны.





– Но сразу после саммита Россия-США из уст Сергея Лаврова вновь прозвучали призывы решать политический кризис в Беларуси через диалог и проведение конституционной реформы.





Можно заявить, что Кремль смог получить карт-бланш со стороны Штатов. Думаю, такой же зеленый свет был дан и со стороны ЕС. С формальной точки зрения этот сценарий устраивает Москву, Брюссель и Вашингтон. Ведь он приводит к уходу Лукашенко с политической сцены.





Теперь подобное вмешательство России во внутренние дела Беларуси не будет истолковано Западом ка попытка подорвать суверенитет нашей страны. Риски подобной интерпретации существовали. Именно по этой причине Кремль воздерживался от жестких и стремительных действий, чтобы не спровоцировать новых санкции против РФ.





Поэтому, несмотря на свою риторику, Кремль начал достаточно жестко усиливать давление на официальный Минск, синхронизируя его с санкционным прессингом со стороны Запада. В качестве ярких примеров можно привести сокращение поставок нефти под угрозой вторичных американских санкций, облеты российскими авиакомпаниями воздушного пространства Беларуси. Далее — намерение Газпрома сократить транзит газа через территорию нашей страны на 90% в конце этого года.





Информацию о том, что недавний визит Патрушева в Минск был предназначен для того, чтобы озвучить Лукашенко позицию РФ и Китая по формату и срокам конституционного транзита как единственного способа завершения белорусского политического кризиса, Сивицкий считает ложной:





– Я отрицаю саму возможность таких дискуссий между Москвой и Пекином. Могу точно сказать, что ситуация, в которой Си Цзиньпин обсуждает судьбу Беларуси с Путиным за спиной у Лукашенко, нереальна.





Однако это совершенно не значит, что Китай не озабочен тем, что происходит в нашей стране. Политический кризис подрывает план КНР по превращению Беларуси в индустриально-логистический хаб для входа на европейский рынок.





Мы видим, что, несмотря на риторику со стороны Пекина, его интерес к Беларуси падает с каждым днем все больше и больше. Это особенно хорошо заметно по снижению инвестиционной активности, которое происходит не впервые: между 2011 и 2015 годами мы также наблюдали инвестиционный спад в отношениях с Китаем, так как Беларусь находилась во внешнеполитической изоляции со стороны Запада.