



Николай Межевич. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил глава Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор, политолог





«Прошло очень много лет с тех пор, как программа ”Восточное партнерство” стартовала, и не было ни одного года, когда бы сотрудничество Республики Беларусь и стран Европейского Союза по программе “Восточного партнерства” как-то бы реально развивалось. Беларусь всегда была в аутсайдерах – и по финансированию, и по проектам, и по программам и т. д. Можно похоронить какое-то живое сотрудничество, но в данном случае никакого живого сотрудничества не было. Поэтому тут никто не умер. В данном случае я бы сказал так: отключили искусственное дыхание у пациента, который много лет назад уже скончался», - пояснил он.







