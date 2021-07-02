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Политолог сравнил выход Беларуси из «Восточного партнерства» с отключением искусственного дыхания у мертвого пациента

На протяжении всего существования «Восточного партнерства» Беларусь как его участник находилась в аутсайдерах, поэтому решение Минска о приостановке участия в данном проекте выглядит вполне логичным.

 

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил глава Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор, политолог Николай Межевич.

«Прошло очень много лет с тех пор, как программа ”Восточное партнерство” стартовала, и не было ни одного года, когда бы сотрудничество Республики Беларусь и стран Европейского Союза по программе “Восточного партнерства” как-то бы реально развивалось. Беларусь всегда была в аутсайдерах – и по финансированию, и по проектам, и по программам и т. д. Можно похоронить какое-то живое сотрудничество, но в данном случае никакого живого сотрудничества не было.  Поэтому тут никто не умер. В данном случае я бы сказал так: отключили искусственное дыхание у пациента, который много лет назад уже скончался», - пояснил он.
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