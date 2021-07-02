Ответные белорусские "санкции" рассчитаны и на восприятие Россией. И особенно приостановка участия в «Восточном партнерстве», пишет экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.





В качестве основной цели «Восточного партнерства» было заявлено создание «необходимых условий для ускорения политической ассоциации и содействия экономической интеграции между Европейским союзом и странами-партнерами». Понятно, что Россия не в восторге от такого «освоения» Европейским союзом пространства СНГ. И совсем не в восторге от участия в этой инициативе партнера по строительству Союзного государства. Хотя Беларусь принимала участие только в многостороннем формате «Восточного партнерства». И в отличие от Украины, Молдовы и Грузии не была нацелена на перспективу вступления в ЕС.





Зато в Минске очень надеялись, что участие в инициативе позволит заключить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. Кстати, Россия заключила такое соглашение еще в 1994 г.





Одной из «санкционных» мер в отношении Евросоюза стал запуск процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии. Такое соглашение всегда идет в пакете с договоренностями об упрощении визового режима. И, кстати, получив долгожданное снижение стоимости виз, белорусы тогда просто уравнялись в своих возможностях с россиянами, которые давно уже выкладывают за шенгенскую визу по 35 евро.

В данном случае Москва не то, чтобы должна была впечатлиться замораживанием соглашения о реадмиссии. Соглашение наводило на мысли о попытках повысить открытость Беларуси «коллективному Западу».





Этот шаг просто отодвигает еще дальше в прошлое не сильно приятные «самовольства» Минска с 30-дневным безвизовым режимом для граждан 74 государств, включая все страны - участники Евросоюза.





В союзнических отношениях между Беларусью и Россией сейчас всячески педалируются их военно-политическая составляющая, а также сотрудничество в области безопасности в рамках противостояния «коллективному Западу». Но когда речь шла об индивидуальной возможности каждого из союзников упростить визовый режим с Евросоюзом, а заодно и решить вопрос с реадмиссией, то в сторону временами отодвигались не то, чтобы вопросы безопасности - возникали вопросы с координацией и согласованностью. А иногда - обычная ревность.





Что означает: если без идеологической накачки, то сотрудничество с Евросоюзом по-своему важно для каждого из партнеров по строительству Союзного государства. Например, Соглашение о реадмиссии между Россией и ЕС было подписано на саммите в Сочи 25 мая 2006 г.





Вообще-то Беларусь - как раз между Евросоюзом и Россией. Но соглашение о реадмиссии между Россией и Беларусью было подписано только 15 ноября 2013 г. И весь антураж при подписании был нацелен на то, чтобы и мысли не возникало о Союзном государстве. Документ был подписан на заседании Совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ. А на сайте Евразийской экономической комиссии с гордостью отмечается, что «Соглашение разработано во исполнение Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии».





Ну, эти конкретные «недоразумения» пока - в прошлом. А в настоящем Минск уже наверняка попытался «продать» Москве свои ответные «санкции» в отношении Евросоюза и как укрепление союзнических связей, и как новый вклад в совместное противостояние с «коллективным Западом». И получить взамен что-то экономически осязаемое.

Ведь в Заключениях Европейского Совета от 24-25 июня не только приветствовалась «своевременная реализация мер в отношении Беларуси». Там было недвусмысленно предложено «представить возможные варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции» в отношении России.





Менее чем за месяц в Беларуси побывали и директор Службы внешней разведки С.Нарышкин и секретарь Совета Безопасности Н.Патрушев. И если отбросить конспирологические теории об ультиматумах, то тема очевидна: единение в противостоянии Западу.



