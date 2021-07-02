"Коммерсантъ": Оборона братской крепости

Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников не устает удивляться долготерпению высшего российского руководства, но ищет и находит объяснения этому феномену — Союзному государству двух бьющихся вразнобой сердец: Владимира Путина и Александра Лукашенко. не устает удивляться долготерпению высшего российского руководства, но ищет и находит объяснения этому феномену —





Темой пленарного заседания VIII Форума регионов России и Беларуси стала цифровизация. Но разве до нее было. Когда в очередь из выступающих по ВКС записывается Александр Григорьевич Лукашенко — вообще ни до чего. Не то что жди беды. А просто — жди. Чего? А что обойдется хоть в этот раз.





Но первой в очереди была Валентина Матвиенко, спикер Совета федерации РФ.





— Тема пленарного заседания очень непростая, я бы сказала, многослойная, поэтому для ее обсуждения мы пригласили спикеров самого высокого уровня,— призналась она.





Для проникновения во многослойность трепещущей плоти этого деликатного собрания пригласили вице-премьеров, министров, глав некоторых регионов, парламентариев двух стран, а главное — их тонких руководителей.





Владимир Путин был настроен по отношению к Александру Лукашенко бескомпромиссно позитивно, и это уже давно неудивительно: все привыкли к тому, что толку от всесторонних союзов с Беларусью немного, что верить господину Лукашенко нельзя ни в коем случае, а только все равно нерушимой дружбе и вечной материальной поддержке из России в Белоруссию быть — видимо, в качестве хотя бы примера того, что славянские народы могут быть вместе вопреки даже здравому смыслу, ибо когда один из лидеров этих народов прямо говорит, что никакого Союза России и Беларуси не существует и не предвидится, то со здравым смыслом что-то не так. Но нет, новая встреча — и опять, увы, что-то предвидится (из реального — лишь развитие военного союза).





— Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию! — пообещал Владимир Путин.— Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно (нас самих в таком же, собственном нашем, доморощенном противостоянии поддерживает, слава богу, Беларусь, последовательно и даже маниакально завозя через общую границу санкционные продукты безо всякого снижения темпов уже годами.— А. К.).





Владимир Путин был, стоит повторить, максимально дружествен — и разве от него требовалось большее?

А вот Александр Лукашенко был еще и душевен:





— Спасибо, Валентина Ивановна! Я прежде всего хочу обратиться к той части вашего вступительного слова, где вы от души благодарили двух президентов за участие. Должен вам сказать, что это мы с президентом России должны благодарить вас, Валентина Ивановна, Наталью Ивановну Кочанову (спикер Совета республики Национального собрания Белоруссии.— А. К.) — двух самых активных женщин Союзного государства!





Валентина Ивановна и тем более Наталья Ивановна, я бы сказал, приосанились.





В тот момент, когда его страна, можно сказать, замерла в ожидании обещанной им конституционной реформы и президентских выборов, Александр Лукашенко не обмолвился про них, конечно, ни единым словом.

Ему было не до этого. Цифровизация белорусской экономики занимает его гораздо больше.





А также он благодарен Владимиру Путину за текущее:





— Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы еще раз, публично уже, поддержали в непростой период Беларусь и белорусов (не всех, нет, не всех.— А. К.), особенно на фоне тех попыток дестабилизировать ситуацию в Беларуси и уже с точки зрения экономики! Поэтому мы сочли необходимым еще раз вернуться к тем проблемам, которые сегодня стоят перед двумя государствами.





Александр Лукашенко говорил странные вещи (да, ему не привыкать, но все же.— А. К.):





— Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств, мы используем…— как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции,— мы используем этот момент для того, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми с точки зрения не только экономики. Это итог наших переговоров!





Как сделать два государства абсолютно независимыми и при этом развивать интеграцию в Союзном государстве (об этом говорили и госпожа Матвиенко, и господин Путин, хоть и не очень понятно зачем)? Ведь никак. Но Александру Лукашенко так не кажется.





Президент Беларуси рассказал, как гордится тем, что взрастил собственных белорусских атомщиков — за счет российских, конечно:





— С особой гордостью хочу сообщить, что буквально на днях, о чем говорил президент России, введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС, через год заработает второй. Мы не просто построили, не просто Россия откликнулась на нашу просьбу построить атомную станцию! Президент России откликнулся и на мою просьбу, когда я попросил его подключить к строительству в больших масштабах наших строителей, чтобы белорусы, вместе с россиянами построив эту станцию, научились делать такую работу! Мы также с президентом России договорились, что при необходимости — а такая необходимость уже есть — мы готовы будем совместно с россиянами осуществить такие проекты за пределами Беларуси и России! Все понимают и знают, что Россия немало энергоблоков строит в мире, и еще запланирован их десяток! Мы готовы участвовать в этой стройке, потому что мы кое-чему уже научились у наших старших братьев!





Когда ему надо, Александр Лукашенко бесстрашно, не опасаясь вызвать недоумение своего народа (к чему опасаться недоумения, уже столько раз вызвав ненависть?), называет россиян старшими братьями — лишь бы делу помогло, в данном случае делу отправки белорусских строителей на международные атомные строительные объекты, сооружение которых ведет и о которых договаривается Россия.





— Что касается геополитических вызовов,— отдельно остановился президент Беларуси на ситуации вокруг нее самой (кольцо-то сжимается, жим-жим.— А. К.),— то здесь государства-лидеры западного мира сделали ставку на силу: откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности… Сначала бывшие союзники взрастили поколение, которому внушили, что войну развязал Сталин, а выиграли Соединенные Штаты Америки и Англия!.. А теперь они переписывают историю и пытаются реабилитировать нацизм!..





Александр Лукашенко, конечно, понимал, что ляжет на сердце Владимиру Путину — и неутомимо подкладывал…





— Реализовать подобный сценарий в Беларуси не удалось… пока! — добавил президент Беларуси (то есть опасность еще есть.— А. К.).— Поэтому мы подвергаемся неприкрытому экономическому, политическому прессингу. Он бы, может быть, и не понадобился, этот прессинг, сейчас, если бы они выиграли тот блицкриг, который они начали в августе прошлого года. Что-то пошло не так!.. Или у них это что-то другое, как они умеют говорить!





На этот раз Александр Лукашенко, возможно по мотивам утреннего телефонного разговора с Владимиром Путиным, который накануне на прямой линии назвал украинцев и россиян единым народом, а наутро получил отпор президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу,— высказался про «южан»:





— Мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Но пусть простят нас южане, так уж случилось, поэтому мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды! От этого страдают только люди, и мы не можем допустить разрыва братских связей между народами! Вы вчера на прямой линии как раз здорово сказали об этом. Украинский народ ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе. Но что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем? — сочувственно произнес президент Беларуси.





Ждем наутро ответа из Украины.





Андрей Колесников



