Сергей Марцелев: Россия монетизирует слабости Лукашенко

Что стоит за заверениями в «братской дружбе» Кремля? На вопросы «Белорусского партизана» ответил политолог Сергей Марцелев.





- Меня очень насторожила цитата Путина: «Беларусь для нас не только хороший сосед, но и ближайший союзник». Это заявление идет в унисон с озабоченностью Лукашенко милитаристской стороной вопроса. Он считает, находясь в своей реальности, что существует военная угроза со стороны НАТО. Подобный по форме тезис на Форуме регионов произносит его ближайший союзник – Путин. Скорее всего, среди уступок, среди кирпичиков нашего суверенитета, которые потребуется отдать России за так называемую «поддержку», станет усиление военного присутствия Российской Федерации в Беларуси, в частности, как полагают многие, полноценная военная база на территории страны, от которой нынешнее правительство и господин Лукашенко отбивались с 2015 года.





Что касается 10-12 миллиардов долларов, то, мне кажется, это сильно раздутая цифра, - простите, это чуть ли не половина годового бюджета Беларуси, звучит не реалистично. Разумеется, потери от санкций будут серьезными: даже Роман Головченко говорит о возможном снижении ВВП на 3%. Это серьезные цифры, но все-таки не полбюджета.





Принято говорить о России как о спасательном круге для Беларуси: придет и бесплатно накормит завтраком, обедом и ужином. Нет, это не так. Если кто-то не знает, то наше торговое сальдо с Россией – отрицательное, хотя РФ крупнейший рынок сбыта белорусской продукции. Если в 2020 году Беларусь потеряла 849 миллионов долларов на отрицательном сальдо, то, простите, по состоянию на июль 2021 года мы в минусе во внешней торговле с Россией уже на 2 с половиной миллиарда долларов. Если Россия административными мерами заставит своих производителей и экспортеров наступить на горло собственной песне, то это уже чревато ростом напряжения внутри российских регионов, бизнес которых является налогоплательщиком не только в местные бюджеты, но и в федеральный. Не думаю, что Кремль заинтересован в таком исходе. Конечно, говорить можно, но на самом деле Кремль пока цинично пользуется той ситуацией, что Беларусь ни политически, ни экономически не имеет альтернатив.









Что готовит нам день грядущий? Беларусь отдана на откуп России. Россия пытается монетизировать свою поддержку – где и как только можно. Обратите внимание: у нас не осталось альтернативы, и Беларусь направила грузопотоки через Усть-Лугу. И это произошло в рамках сентябрьской декларации Лукашенко, что он переключит перевалку грузов с портов стран Балтии на Россию; так и происходит, хотя и медленнее, чем россияне ожидали.





Вот-вот вступает в действ вторая ветка «Норд Стрим» - и что заявляет Кремль? Правильно: прекращение транзита газа через Украину и резкое сокращение транзита через «Газпром трансгаз Беларусь». А вы знаете, что это предприятие находится на первом месте среди четырех крупнейших налогоплательщиков в белорусский бюджет – миллиард 650 миллионов налогов в год! Вот, собственно, и все братские объятия. Пользуясь, тем что Лукашенко в плохой ситуации (и это его вина, он усугубляет свое положение), Кремль делает из слабостей Лукашенко экономический гешефт.





- Логично предположить, что сегодняшнее заявление Путина напрямую связано со вчерашним визитом Патрушева в Минск.





- Мне кажется, визит носил технический характер: осмотреться, как оно, на шахматной доске. Если бы в Минск приехал кто-то из знаменитой троицы «друзей Лукашенко» (Медведев, Козак или, не дай Бог, Бабич), стало бы очевидно: Россия не довольна. А если приезжает Лавров, Патрушев или другие друзья, то это значит, что пока еще официальный Кремль благоволит к господину Лукашенко и все еще сквозь пальцы смотрит на то, что тот не спешит исполнять данные обязательства - какой-то политический инстинкт самосохранения у Лукашенко, наверное, все-таки остался. Хотя, наблюдая за его беспорядочными метаниями, как он загоняет себя в ловушку, не оставляя выхода, можно усомниться в том. Но тем не менее, это факт: пока еще Кремль не получил всех обещанных плюшек. Пока нет признания Крыма, но есть обещание отправить туда самолеты «Белавиа», что является нарушением международного права. Вскоре не так много аргументов у него останется в торге с Москвой, если вообще останется.





- И что тогда? У Лукашенко золотого запаса нет, козырей нет, западной альтернативы нет – как тогда будут строиться отношения Минска и Москвы?





- Это всегда политическая воля руководителя государства, если Лукашенко себя таковым считает. До сих пор в его силах сделать шаг назад и провести ревизию всей политики, которую он проводит с августа 2020 года. Что я имею в виду... Если не восстановить гражданский мир и согласие (это невозможно), то хотя бы нивелировать самые грубые, самые очевидные ошибки, восстановить хотя бы подобие молчаливой терпимости населения к тому, что он де-факто продолжает руководить государством. Пойти на шаги, не затрагивающие его единоличное правление, но которые дали бы сигнал, что он объективно оценивает действительность. Я имею в виду тот набор, который ему предлагали в качестве косметических реформ на протяжении многих лет: передать Департамент исполнения наказаний из подчинения МВД Министерству юстиции. Ввести мораторий на сметную казнь (эффективность такой меры сомнительна, но как жест доброй воли пойдет), ввести институт уполномоченного по правам человека. Это очень мало. Но это хоть какой-то жест доброй воли.





Согласитесь, эти косметические шаги обозначили бы добрую политическую волю человека, который хотя и узурпировал власть, но готов признать свои ошибки.





Ведь от Лукашенко отвернулись не только страны Запада, не только они ввели санкции. Наш ближайший союзник и друг Украина – вплоть до истории с вагнеровцами у Лукашенко с Зеленским были прекрасные отношения. Телеграм-канал «Белорусский инсайдер», который ведет один из провластных аналитиков, давал очень четкий прогноз: после выборов 2020 года произойдет всплеск политического и экономического сотрудничества Украины с Беларусью. Но все сломалось об аферу с бойцами российской частной военной компании.





Почему я это вспомнил? Как следствие – экономические проблемы Беларуси в отношениях с Украиной. Украина была премиальным рынком нефтепродуктов: дизтопливо, бензин, белорусские битумы, экспорт которых контролировало управление делами президента во главе с Шейманом. Не только страны Запада, но и ближайшие соседи, теряют в деньгах, но показывают Лукашенко его место. Я не знаю, как Лукашенко будет укрепляться свою личную власть, в конце концов, денег может не хватить даже на его личных опричников, на штыках которых он пока держится.







