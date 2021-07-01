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Политолог Валерия Костюгова находится на Окрестина. По какому делу - непонятно

Политолог и аналитик Валерия Костюгова находится на Окрестина, сообщила в твиттере ее дочь Анастасия.


Девушка отметила, что отца не задержали. Напомним, что муж Костюговой тоже известный политолог Анатолий Паньковский.

По какому делу забрали Валерию Костюгову и в каком она статусе, пишет mediazona.by, неизвестно.

30 июня силовики пришли с обыском к политологу и аналитику Валерии Костюговой пришли силовики. Как сообщил политолог Павел Усов, обыск проводили работники КГБ, после чего ее забрали «либо в СК, либо в КГБ».
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