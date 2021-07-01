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Команда Тихановской представила проект амнистии для политзаключённых

Команда Светланы Тихановской​ представила проект амнистии для белорусов, оказавшихся за решёткой по политическим причинам. Подготовлен "Акт об освобождении от ответственности и восстановлении в правах лиц, которые преследовались по политическим мотивам". Это механизм, с помощью которого планируется "освободить из тюрем тысячи человек в течение двух дней" после изменения ситуации в стране. Предполагается, что документ подпишет "лидер Беларуси в переходный период".

Плакат на уличной акции в Варшаве / Reuters​

Проект амнистии опубликован на сайте Тихановской для обсуждения. Осуждённые и обвиняемые по политическим статьям должны выйти на свободу в течение двух дней. Этих людей тысячи, более 500 из них признаны политзаключёнными. Также на свободу выйдут лица, обвиняемые или осуждённые по статьям, которые не считаются политическими (тот же Виктор Бабарико). Их дела будут пересмотрены, передает Еврорадио.
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