Команда Тихановской представила проект амнистии для политзаключённых

Команда Светланы Тихановской​ представила проект амнистии для белорусов, оказавшихся за решёткой по политическим причинам. Подготовлен "Акт об освобождении от ответственности и восстановлении в правах лиц, которые преследовались по политическим мотивам". Это механизм, с помощью которого планируется "освободить из тюрем тысячи человек в течение двух дней" после изменения ситуации в стране. Предполагается, что документ подпишет "лидер Беларуси в переходный период".