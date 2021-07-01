Задержана выпускница БГУ, выступившая с мощной речью на вручении дипломов
Об этом сообщают правозащитники.
Задержали студентку юрфака БГУ Екатерину Винникову, которая выступила с сильной речью на церемонии вручения дипломов
Сообщают, что у студентки в общежитии провели обыск, изъяли ноутбук. Ее несколько часов допрашивали в РУВД, причем адвоката во время допроса не пустили. Позже девушка позвонила, сообщила о задержании и сказала, что ждет адвоката для подписания протокола, пишет @dumkame.
20:18 01/07/2021
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