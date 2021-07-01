— План освобождения осужденных по политическим статьям, предложенный командой Тихановской и опубликованный сегодня, — это хорошее пожелание, но, конечно, власти не будут его рассматривать, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич. — Я не вижу пока, что власти собираются решать проблему политзаключенных. Более того, количество заключенных увеличивается.





По оценкам собеседника, репрессии, наоборот, усиливаются, затрагивая все новые социальные группы людей.





— Политические репрессии продолжаются. Скоро ожидаются решения суда по делу Бабарико, по делу Тихановского-Статкевича. Там везде просят немалые сроки. На днях задержали политолога Валерию Костюгову, журналисту Андрею Александрову предъявили обвинение в госизмене… Все эти истории говорят о том, что репрессии возрастают и, во-первых, появляются новые статьи, а, во-вторых, репрессии распространяются на новые социальные категории людей.





Сегодня такое время, когда все в Беларуси ощущают опасность. Не так много людей осталось, которые этой опасности не ощущают. Я думаю, очередь за политическими партиями — будет перерегистрация, их лишат легального существования. Продолжится давление на БАЖ, на другие общественные организации, — делает неутешительное заключение эксперт.