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За июнь по "протестным" уголовным делам осуждено не менее 125 человек – правозащитники

За июнь в Беларуси по "протестным" уголовным делам осуждено не менее 125 человек, сообщили в незарегистрированном в республике правозащитном центре "Весна" в четверг.



Лишенному аккредитации "Правозащитному центру "Весна" известно о не менее чем 125 осуждённых по "протестным" уголовным делам в первом летнем месяце. Из них 20% составляют женщины, 80% – мужчины", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 1 июля количество политзаключённых, отбывающих наказание в исправительных колониях, в исправительных учреждениях открытого типа, содержащихся в СИЗО и под домашним арестом, составляет 526 человек. Из них 347 человек уже осуждены на различные сроки наказания, в отношении 61 – идёт судебное разбирательство, еще 118 политзаключенных ожидают суда", - отметили правозащитники, пишет interfax.by.

В Минске, уточнили они, по "протестным" уголовным делам в июне осужден 21 человек, в Брестской области – 40, в Гродненской – 21, в Минской – 12, в Могилёвской – 11, в Гомельской – 14, в Витебской – 6.

В 96,8% по протестным уголовным делам в июне выносились приговоры, связанные с лишением свободы, её ограничением в виде "химии", "домашней химии", ареста, говорится в сообщении.

"Штраф как основной вид наказания использовался в 3,2% случаев", - отметили правозащитники.
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