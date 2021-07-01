Валерия Костюгова: «Запад вводит санкции не ради нас с вами»





"Запад вводит санкции не ради нас с вами, а чтобы изолировать себя от Лукашенко и показать другим игрокам международной политики, что такое поведение неприемлемо... Усугубление политического кризиса в Беларуси угрожает безопасности в Европе и во всём мире. Запад заботится прежде всего о гражданах ЕС: ведь власти ответственны перед своими избирателями, а не перед белорусами. Но при этом Запад готов принимать беженцев из Беларуси, помогать финансово", пишет ex-press.by со ссылкой на Thinktanks.by.





"Когда режим начинает выпускать политических заключённых, он даёт внешним наблюдателям сигнал: похоже, с этими людьми можно о чём-нибудь разговаривать. Для внешних наблюдателей механизм может казаться иным: сначала разговаривают, а потом выпускают политзэков. В этот раз власть ничего не хочет показать. Похоже, они по-прежнему считают риски чрезвычайно высокими и принимают меры с большим запасом устрашения. У власти есть основания полагать, что достаточно ослабить атмосферу ужаса — и люди вновь выразят своё несогласие".





"Россия получает всё больше рычагов воздействия и укрепляется в Беларуси, прикрывая экономические провалы белорусского правительства, неизбежные при таких масштабных репрессиях. При этом России теперь дешевле поддерживать кризисную Беларусь. Вариантов на будущее Беларуси у России много, они отрабатываются одновременно. В каком-то смысле Россия уже включена в прямое управление Беларусью, предоставляя ей ресурсы: в том числе людские. Фактически ведомства проводят регулярные совещания в союзном формате, разрабатываются союзные программы".





"Россия в таком положении в Беларуси, что выиграет при любом развитии событий, у России доминирующее влияние. Если в Беларуси разовьётся гражданское общество и расцветёт бизнес, Россия снимет с этого сливки. Если в Беларуси будут разруха, голод и холод, Россия воспользуется нами как ножом у горла ЕС: сами создаём кризис в Беларуси и сами же его разрешаем. Даже если к власти в Беларуси придут проевропейские политики, Россия заработает в этом случае, понеся только имиджевые потери".