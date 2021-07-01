Под стражу взяли еще одного члена Координационного совета
Член основного состава Координационного совета Виталий Кривко сегодня был задержан.
Фото Надежды Бужан.
Кривко уже задерживали в августе прошлого года. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, пишет НН. Кривко отправили в СИЗО №1, где он провел 2,5 месяца.
Виталий Кривко был одним из координаторов штаба Виктора Бабарико на нынешних выборах. Этот человек не особо светился, но был одним из тех, кто принимал решения.
19:02 01/07/2021
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