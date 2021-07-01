Под стражу взяли еще одного члена Координационного совета

Фото Надежды Бужан.





Кривко уже задерживали в августе прошлого года. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, пишет НН. Кривко отправили в СИЗО №1, где он провел 2,5 месяца.





Виталий Кривко был одним из координаторов штаба Виктора Бабарико на нынешних выборах. Этот человек не особо светился, но был одним из тех, кто принимал решения.



