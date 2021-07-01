+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Украина приняла закон о коренных народах - русских среди них нет

Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 5506, который определяет понятие «коренного народа» и законодательно закрепляет, что таковыми в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Этот документ в четверг, 7 июня, поддержали 325 народных депутатов.

Закон определяет:

правовой статус, основные права коренных народов Украины;

определяет коренные народы, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы, крымчаки;

предусматривает, что государство способствует представительству коренных народов в органах власти;

гарантирует защиту коренных народов от актов геноцида, принуждения или насилия;

коренные народы определяют собственную национальную символику и порядок ее применения, имеют право развивать свою историю, языки, традиции, восстанавливать и сохранять объекты культурного наследия;

отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов запрещается;

коренные народы через представительные органы имеют право создавать свои СМИ;

правовой статус представительных органов коренных народов, их ресурсного обеспечения и тому подобное.
Источник: nv.ua
Поделиться
Последние известия



‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]