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Лукашенко и Путин поговорили о санкциях

1 июля Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону о западных санкциях против властей Беларуси.

"С российской стороны выражена солидарность с Беларусью", — сообщает пресс-служба президента РФ. И называет санкции "нелегитимными", принятыми "в нарушение норм международного права".

Как госагентство сообщает БелТА, речь шла о преодолении последствий санкций "совместными усилиями". Путин пообещал поддержку "братскому белорусскому народу".

Лукашенко поднял тему увеличения рейсов самолётов "Белавиа" в Россию, поскольку для неё и ЕС, и Украина закрыты. Вопросом будут заниматься профильные министерства. "Белавиа" особо интересуют рейсы на юг России — в Анапу, Краснодар и Сочи.

Лукашенко и Путин договорились о "личных контактах" в ближайшее время. Уже сегодня они принимают участие в режиме видеоконференции в заседании Форума регионов Беларуси и России.

После принятия 4-го пакета санкций, Евросоюз одобрил секторальные экономические санкции против властей Беларуси. Они затрагивают нефтепереработку, банковскую сферу, экспорт калийных удобрений, табачный бизнес. 

В Минске обещают "контрсанкции".
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