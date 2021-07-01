Лукашенко и Путин поговорили о санкциях

"С российской стороны выражена солидарность с Беларусью", — сообщает пресс-служба президента РФ. И называет санкции "нелегитимными", принятыми "в нарушение норм международного права".





Как госагентство сообщает БелТА, речь шла о преодолении последствий санкций "совместными усилиями". Путин пообещал поддержку "братскому белорусскому народу".





Лукашенко поднял тему увеличения рейсов самолётов "Белавиа" в Россию, поскольку для неё и ЕС, и Украина закрыты. Вопросом будут заниматься профильные министерства. "Белавиа" особо интересуют рейсы на юг России — в Анапу, Краснодар и Сочи.





Лукашенко и Путин договорились о "личных контактах" в ближайшее время. Уже сегодня они принимают участие в режиме видеоконференции в заседании Форума регионов Беларуси и России.





После принятия 4-го пакета санкций, Евросоюз одобрил секторальные экономические санкции против властей Беларуси. Они затрагивают нефтепереработку, банковскую сферу, экспорт калийных удобрений, табачный бизнес.





В Минске обещают "контрсанкции".