Между Мьянмой и Зимбабве: Беларусь вошла в топ-10 худших стран для трудящихся
Согласно ежегодному Глобальному индексу прав Международной конфедерации профсоюзов Беларусь впервые вошла в десятку стран с худшим показателем для трудящихся.
Международная конфедерация профсоюзов представила Глобальный индекс по правам трудящихся
Согласно индексу, в 2021 году в десятку стран с худшим показателем для трудящихся входят Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Колумбия, Египет, Гондурас, Мьянма, Филиппины, Турция и Зимбабве.
Восьмое издание Глобального индекса по правам МКП оценивает 149 стран по степени соблюдения прав трудящихся. Основные выводы включают:
- 87% стран нарушили право на забастовку.
- 79% стран нарушили право на ведение коллективных переговоров.
- 74% стран лишили трудящихся права создавать профсоюзы и вступать в них.
Количество стран, препятствовавших регистрации профсоюзов, увеличилось с 89 в 2020 году до 109 в 2021 году.
Две новые страны вошли в список десяти худших стран для трудящихся (Беларусь и Мьянма).
Число стран, отрицавших или ограничивавших свободу слова, увеличилось с 56 в 2020 году до 64 в 2021 году.
Трудящиеся подвергались насилию в 45 странах.
Трудящиеся не имели доступа к правосудию или имели ограниченный доступ к нему в 65% стран.
Трудящиеся подвергались произвольным арестам и задержаниям в 68 странах.
Профсоюзные активисты были убиты в шести странах: Бразилии, Колумбии, Гватемале, Мьянме, Нигерии и Филиппинах.
Источник: vocea.md
13:33 01/07/2021
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение