Кто в России стал "нежелателен"?

Российским гражданам и организациям запрещено участвовать в деятельности "нежелательных" организаций за рубежом в соответствии с законом, подписанным накануне президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Голос Америки





В соответствии с документом Росфинмониторинг также может отслеживать все денежные переводы из «недружественных» стран, список которых пока не определен, во всяком случае, не обнародован.





Закон о нежелательных организациях действует с 2015 года, и его уже несколько раз корректировали в сторону ужесточения.





Согласно документу нежелательной могут признать любую неправительственную организацию, деятельность которой несет «угрозу безопасности государства и основам конституционного строя».





Внесенным в «черный список» организациям запрещается работать на территории России, ее счета замораживаются. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушение закона чревато крупными штрафами и длительными сроками заключения – до 5 пяти лет.





Недавно список нежелательных организаций по решению Генпрокуратура России пополнил частный американский университет Bard College, сотрудничавший с СПбГУ с 1997 года. В результате этого сотрудничества возник Смольный колледж (а затем просто «факультет») свободных наук и искусств, который с 2011 года возглавляет бывший министр финансов России Алексей Кудрин.





В нынешнем году факультет должен был выделиться в самостоятельный вуз, выпускники которого могли получать сразу два диплома – Бард-колледжа и Университета свободных искусств и наук.





Также в этом году в реестр нежелательных включили «Открытую Россию», «Форум русскоязычных европейцев», «Центр либеральной современности» и «Немецко-русский обмен».





Напомним, Госдепартамент США на днях вновь предостерег американцев от поездок в Россию, заявив, что они могут стать «жертвами преследований, грубого обращения и вымогательства».





В обновленных рекомендациях по путешествиям внешнеполитическое ведомство, в частности, указало:





«Российские службы безопасности все чаще произвольно применяют местное законодательство, направленное против иностранных и международных организаций, которые они считают "нежелательными", и гражданам США следует избегать поездок в Россию и работы или волонтерской деятельности в неправительственных организациях».





Сергей Лукашевский: Так государство заставляет граждан и экономику платить за борьбу с мнимой угрозой





Директор центра Сахарова Сергей Лукашевский считает, что подписанный Путиным закон не вносит ничего принципиально нового в содержание документа, кроме ужесточения прежних санкций. Как ему кажется, это прежде всего демонстрация того, что государственная машина последовательно борется с пресловутым зарубежным влиянием.





«В действительности у российских властей с избытком хватает рычагов для преследования людей и НКО, а предыдущая версия закона широко применялась таким образом, что причастность обвиняемых в деятельности нежелательны организаций выглядела крайне сомнительно», – констатировал он в интервью Русской службе «Голоса Америки».





Гораздо большее значение имеет недавнее внесение в «черный список» ряда организаций, полагает правозащитник:





«Если до этого в списке нежелательных в основном были структуры, которые поддерживали – в частности финансово, российские НКО (хотя и не только их), еще можно было говорить о каком-то влиянии Запада, то попадание в список таких организаций, как, например, «Центр либеральной современности» или Bard College, говорит о том, что теперь просто любая структура, в деятельности которой прослеживаются элементы критики российской политики, может попасть в немилость властей. И это работает на возникновение самоцензуры».





Закон показывает, как власти нагружают административную госмашину дополнительными задачами исключительно в интересах «параноидального отношения к безопасности» страны, утверждает Сергей Лукашевский. По его мнению, такой подход ничего кроме расходов и обременения не несут:





«Положение закона, которое обязывает отслеживать все платежи из «недружественных» государств, уже сейчас, насколько можно судить по публикациям, очень озаботило российское банковское сообщество. Потому что выполнение директивы потребует дополнительных ресурсов, соответственно, возрастет цена услуг. Так государство заставляет граждан и экономику платить за борьбу с мнимой угрозой».





Весь последний набор репрессивных законов, по мнению профессиональных юристов, размывают правовую определенность, и они сформулированы так, чтобы их можно было применять максимально широко, заметил директор центра Сахарова.





«Безусловно, вся атмосфера, формируемая посредством так называемого законотворчества, приводит к обрубанию контактов между российским обществом в целом и мировым сообществом. В конечном итоге ничего другого кроме как деградации стране это не сулит», – резюмировал он.





Илья Шаблинский: Критерии применения закона абсолютно размыты





В свою очередь заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ВШЭ, профессор Илья Шаблинский уверен, что закон призван стать еще одним инструментом давления на инакомыслящих и критиков власти. В тоже время юрист признался, что ему пока не ясно, как новые правовые нормы могут действовать на практике.





«В документе говорится о неких мероприятиях, которые нежелательные организации проводят за рубежом – полный туман, – подчеркнул собеседник «Голосу Америки». – Вспоминается комментарий к закону одного из членов Совета Федерации. – Он говорил о каких-то военизированных лагерях (за рубежом), где якобы готовили боевиков, и так далее. По-моему, это было проявление шизофрении, а не разъяснение».





Отсюда следует, что одна из целей закона запугать оппонентов, оказать на них политико-психологическое воздействие, указывает Илья Шаблинский. На его взгляд, не случайно в документе предусмотрена уголовная ответственность для россиян, которые так или иначе причастны к деятельности нежелательных организаций.





«И мы уже были свидетелями позорных судилищ, – добавил он. – При этом критерии применения закона абсолютно размыты. Они просто звучат как политический лозунг. Так недопустимо формулировать норму закона. Это должно стать предметом рассмотрения Конституционного суда, и ему будет крайне трудно оправдать такой документ, даже выполняя очередной политзаказ».





Нормы закона о нежелательных организациях выглядят вопиюще антиправовыми, сформулированными исходя из принципа: кого хотим, того и посадим, говорит юрист.





Закон нарушает сразу несколько статей Конституции, заключил он.