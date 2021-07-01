"Последние санкции Евросоюза — беспрецедентные", — заявил Франак Вячорка. По его словам, они "перекроют некоторые коррупционные схемы и обескровят щупальца спрута".





"То, что 27 стран Евросоюза приняли этот пакет консенсусом - чрезвычайно важно. Это свидетельствует о решительности. Время «озабоченности» прошло", — пишет Франак Вячорка.





Что касается санкций против экспорта белорусского калия, то советник лидера оппозиции уверен, что тут не обошлось без лобиистов.





"Лазейки появились на этапе согласования формулировок. Некоторые государства ЕС выступили против, так как боялись воздействия на сельское хозяйство ЕС; другие были обеспокоены активизацией российской калийной промышленности. Не обошлось без лоббистов. Чтобы санкции были приняты консенсусом - пришлось смягчить финальный вариант", — рассказал Франак Вячорка.





Политик уверен, что ЕС будет только наращивать давление на власти Беларуси.





"Уже готовится 5-й пакет индивидуальных санкций. США готовит свои санкции, которые некоторые из лазеек могут закрыть. Сегодня во время звонка Тихановской министр иностранных дел Норвегии намекнула, что Норвегия планирует присоединиться к секторальным санкциям. Приглашение присоединиться к санкциям получила и Украина", — поделился инсайдами Франак Вячорка.





"Более того, индивидуальные санкции тоже не так безобидны. Если у любого человека из списка есть доля в любом предприятии, фирме, учреждении — оно тоже попадает под санкции. Ясно, что они будут использовать фальшивые документы, паспорта, подставные лица. Но такие факты будет выявлять следственная группа, и сразу пресекать", — уверен политик.