Умер дважды экс-глава Пентагона Дональд Рамсфельд

В США умер экс-глава Пентагона, руководитель военных операций в Ираке и Афганистане в начале нулевых, Дональд Рамсфельд. Об этом сообщила его семья в Twitter. Рамсфельду было 88. До 89 он не дожил считанные дни.





"Мы с глубокой печалью сообщаем о кончине Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда. В 88 лет он был окружен семьей в своем любимом Таосе, штат Нью-Мексико", — говорится в сообщении семьи.





У Рамсфелда была онкология, множественная миелома, сообщила USA Today со ссылкой на представителя политика Кита Урбана.





Рамсфелд возглавлял Пентагон дважды: при Джеральде Форде в 1975-1977 годах и при Джордже Буше-младшем в 2001 по 2006 годах. Он руководил ответом США на теракты 11 сентября — военные операции в Афганистане в 2001 году и в Ираке в 2003 году.









Напомним, 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских авиалайнера и направили их в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Четвертый самолет упал в поле.





"Я хотел посмотреть, что произошло. Я хотел посмотреть, нужна ли людям помощь. Я спустился вниз и помог некоторым людям, которые были на носилках", вспоминал позже Рамсфельд о том дне.





Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Аль-Каида. США решили ответить атаками на объекты Аль-Каиды и Талибана (еще одной террористической организации) в Афганистане. Одной из главных целей Вашингтона был глава Аль-Каиды Усама бин Ладен. Его убили уже после того, как Рамсфелд покинул Пентагон, в 2011 году, пише т Еврорадио





Военная операция США и союзников в Ираке в 2003 года завершилась свержением Саддама Хуссейна. Вашингтон обвинял режим Хуссейна в связях с Аль-Каидой.





Одной из причин отставки Рамсфельда с поста главы Пентагона называют пытки пленных и заключённых на базе Гуантанамо. Хотя суд, который состоялся по этому делу, постановил, что Рамсфельд не может нести личную ответственность за такие действия подчинённых.





После отставки экс-министр писал мемуары. Кроме того, он был успешным бизнесменом. В конце 90-х, к примеру, он возглавлял компанию Gilead Sciences, которая разработала препарат Tamiflu (Осельтамивир) лекарство против птичьего гриппа.



