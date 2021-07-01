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Российский политолог: Лукашенко идет на полшага перед Путиным

"Два режима пришпоривают своих своих лошадей в гонке самоизоляции".

Параллелизм, одновременно идут сообщения: в Минске запретили Гете-институт и немецкую программу научного обмена DAAD, в Москве запретили Oxford Russia Fund, пишет аналитик iSANS, политолог Александр Морозов.

В Минске обыски у Валерии Костюговой - одной из самых респектабельных беларусских журналисток и обвинение в госизмене журналисту Александрову - за то, что он передавал деньги, собранные диаспорой, на выплату штрафов для преследуемых. В Москве - обыски у Романа Баданина - а ведь это бывший главный редактор РБК и Форбс, т.е. человек из топ-10 лучших российских редакторов.

 Лукашенко идет на полшага перед Путиным: немецкие партийные фонды в Москве еще думают, что "обойдется" и можно будет как-то адаптироваться к новым требованиям, но Лукашенко показывает: не обойдется даже для Гете-института.

Два режима пришпоривают своих своих лошадей в гонке самоизоляции.
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