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"Тяжелая артиллерия": журналисту Андрею Александрову предъявлено обвинение в измене государству

Журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову 30 июня предъявлено новое обвинение — по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса (измена государству). Об этом сообщил БелаПАН его адвокат Антон Гашинский. Таким образом, Александрову грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

"Тяжелая артиллерия": журналисту Андрею Александрову предъявлено обвинение в измене государству
Ранее Александрова обвинили по ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Максимальный срок содержания под стражей по этой статье — шесть месяцев. Он истекает 12 июля.

Андрей Валерьевич Александров — белорусский журналист и медиаменеджер.

Он был задержан 12 января 2021 г. сотрудниками МВД. Вместе с ним была задержана его девушка Ирина Злобина, с которой он вместе живет.

15 января в официальном сообщении заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Геннадий Казакевич заявил, что Александров и Злобина были задержаны «по подозрению в финансировании протестной деятельности». По его словам, Александров и Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в протестах в Минске, в том числе путем оплаты штрафов и возмещением средств на содержание в ЦИП и ИВС.»

Согласно сообщению МВД, Александров с 22 августа по 9 ноября оплатил 250 штрафов. Списки и деньги на оплату штрафов Александрову передавал фонд BY Help.
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