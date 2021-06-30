Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты проведенного в апреле исследования Центра Разумкова. Более 60% граждан поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.





Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного в апреле Центром Разумкова.





Так, 72,5% опрошенных ответили, что приняли бы участие в голосовании, если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в Евросоюз, пишет eurointegration.com.ua





61,9% респондентов проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 25,7% - высказались бы против и 12,4% - затруднились ответить.





При этом доля сторонников вступления государства в ЕС значительно превосходит долю противников во всех возрастных категориях, независимо от пола респондентов.





В случае проведения референдума по вступлению в НАТО в нем выразили готовность принять участие 70,9% опрошенных украинцев.





За вступление в НАТО проголосовали бы 53,8% опрошенных, против - 31%, затруднились ответить - 15,2%.





Отдельно 45,6% респондентов считают, что интеграция в ЕС и НАТО - это движение в едином направлении: вступление в НАТО в значительной степени способствует присоединению Украины к ЕС. Еще 33,5% считают, что интеграция в ЕС и вступление в НАТО - это разные процессы и связи между ними нет. 20,9% - затруднились ответить.





Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 23-28 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2021 респондента старше 18 лет.



