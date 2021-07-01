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Хунта Мьянмы освободила более двух тысяч протестующих против переворота

В Мьянме освободили 2296 задержанных, включая журналистов и протестующих. Их, по словам правящих вооруженных сил, задержали якобы за подстрекательство к участию в протестах.



Об этом сообщает Reuters.

В частности из тюрьмы Инсейн в Янгоне освободили 721 узника.

Представитель хунты Зау Мин Тун заявил, что освобожденные люди были участниками протестов, но не имели главной роли и не принимали участия в "актах насилия".

По состоянию на 30 июня режимом были задержаны 6435 человек.

Напомним, что переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Военные свергли правительство и захватили власть. После этого по всей стране начались протесты, которые военные пытались утихомирить жесткими способами.
РБК-Украина
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