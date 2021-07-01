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Китайское предупреждение: "Разобьем голову об стальную стену" - Си Цзиньпин предостерег Запад от "заносчивых поучений"

Председатель КНР Си Цзиньпин в речи по случаю столетия правящей Коммунистической партии заявил, что Китай не угнетает другие страны, и пригрозил "разбить голову в кровь об стальную стену" тем, кто вмешивается в его внутренние дела


Слова китайского руководителя прозвучали на фоне западной критики политики Китая в Синьцзяне, которую в Вашингтоне называют геноцидом, и в Гонконге, где с прошлого лета у жителей фактически отобрали большинство свобод, которыми они прежде пользовались.

Конфронтация между Китаем и США обостряется и из-за Тайваня, который Пекин считает мятежной провинцией. Американский закон обязывает Вашингтон оказать Тайбэю военную помощь, если Китай попытается установить контроль над Тайванем силой.

Си Цзиньпин в четверг заявил, что Китай сохраняет "непоколебимую приверженность" воссоединению с Тайванем. "Никто не должен недооценивать решимость, волю и способность китайского народа защитить свой суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Си.

Столетие КПК в Китае празднуется с размахом. В Пекине по этому случаю состоялся также пролет боевых самолетов Народно-освободительной армии Китая.
bbc.com
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