В Минске прошёл обыск у политолога Валерии Костюговой

Об этом сообщил в Facebook руководитель варшавского Центра политического анализа и прогноза Павел Усов. По некоторым сведениям, Костюгова задержана, из её квартиры вынесли компьютерную технику, пишет Еврорадио.





Валерия Костюгова недавно была в эфире Еврорадио, комментировала ситуацию с санкциями, введёнными Западом против властей Беларуси. В частности, она отвечала на вопросы, можно ли санкциями добиться освобождения политзаключённых и спровоцирует ли разлад с Западом стремительное углубление интеграции Беларуси с Россией.



