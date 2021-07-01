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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Минске прошёл обыск у политолога Валерии Костюговой

30 июня прошёл обыск у политолога, редактора "Белорусского ежегодника" Валерии Костюговой.

 Об этом сообщил в Facebook руководитель варшавского Центра политического анализа и прогноза Павел Усов. По некоторым сведениям, Костюгова задержана, из её квартиры вынесли компьютерную технику, пишет Еврорадио.

Валерия Костюгова недавно была в эфире Еврорадио, комментировала ситуацию с санкциями, введёнными Западом против властей Беларуси. В частности, она отвечала на вопросы, можно ли санкциями добиться освобождения политзаключённых и спровоцирует ли разлад с Западом стремительное углубление интеграции Беларуси с Россией.
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