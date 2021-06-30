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Путин ответил на вопрос о планах после отставки

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о своих планах после отставки. Трансляцию мероприятия вел Первый канал на YouTube.

Фото: Сергей Савостьянов / Reuters

«А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть», — сказал он.

Ранее Путин раскрыл россиянам секрет счастья. По словам российского лидера, для того, чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность самореализации. Чтобы выдержать «все напасти», он рекомендовал ко всему происходящему относиться, как к неизбежному. Он отметил, пишет Лента.Ру, что люди в его положении должны исходить из того, что это естественно.

Президент также рассказал, что когда у него случается отдых, то проходит застолье с алкоголем, а также русскими и советскими песнями. Путин подчеркнул, что он русский человек и мало чем отличается от подавляющего большинства граждан.
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