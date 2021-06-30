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Экс-посол РФ в Беларуси: Интеграция России и Беларуси вышла на финишную прямую

Работа по согласованию союзных программ интеграции РФ и Беларуси вышла на финишную прямую, на которой еще предстоит много работы, утверждает бывший посол РФ в Беларуси, а нынче госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.



"Уже многое сделано, многое и предстоит сделать. Правительства последовательно ведут работу по совершенствованию союзных программ, которые ранее назывались дорожными картами. Огромный пласт работы уже позади. Впереди принципиально меньшая задача по объему, но такая же значимая. Сегодня и на этом этапе работа вышла на финишную прямую", - сказал Мезенцев, которого цитирует РИА Новости.

Он отметил, пишет АФН,  что фундаментом этой работы является "безусловный учет национальных интересов сторон".
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