Гёте-Институт в Минске / goethe.de​





Об этом сообщили в МИДе Германии.

"Мы сожалеем о решении белорусской стороны... — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. — Этот шаг приведёт к дальнейшей международной изоляции Беларуси", передает Еврорадио.





Отмечается, что из-за решения властей Беларуси пострадают "белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности".





Гёте-институт и Германская служба академических обменов — основные организации по изучению немецкого языка и культуры по всему миру. Можно предположить, что их закрытие в Беларуси происходит в рамках "контрсанкций", анонсированных официальным Минском.