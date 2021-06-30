Сергей Чалый признался, что уехал в Украину

Независимый аналитик Сергей Чалый признался, что уехал в Украину. После длительного перерыва он проводит очередной стрим на своем YouTube-канале. "Я сейчас в Одессе, в Украине, — сказал в нём Чалый. — А не говорил, потому что не хотел подставлять людей, которые оставались в Минске".