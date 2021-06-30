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Сергей Чалый признался, что уехал в Украину

Независимый аналитик Сергей Чалый признался, что уехал в Украину. После длительного перерыва он проводит очередной стрим на своем YouTube-канале. "Я сейчас в Одессе, в Украине, — сказал в нём Чалый. — А не говорил, потому что не хотел подставлять людей, которые оставались в Минске".

Сергей Чалый / Из архива Еврорадио​

Сергей Чалый говорит, что ждал, когда из Беларуси уедет "дорогой ему человек".

Пока Чалый не мог сказать, где он находится и не проводил традиционные недельные стримы, он стал появляться в прямом эфире Еврорадио ("Чалый на каникулах") по пятницам в 16 часов.
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