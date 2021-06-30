



Появилась информация о том, что уже в ближайшие дни может быть рассмотрен пятый пакет санкций в отношении белорусского режима. В чем причина такой активности ЕС?





Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич в эфире Еврорадио live отметил





– Сейчас отношения Евросоюза и официального Минска целиком укладываются в формулу «они не могли отступить». Подать руку переговоров или остановиться небезопасно для обеих сторон. Для европейских политиков это означает признать предыдущие действия неэффективными, а это на фоне скорого ухода Ангелы Меркель недопустимо. Для Минска сделать шаг навстречу – признать слабость своих позиций, что, опять-таки, недопустимо, потому что «Акела не может промахнуться».





По мнению эксперта, события, происходящие вокруг Беларуси, очень похожи на кейс Венесуэлы, много параллелей можно провести даже по времени.





– Поэтому следом за этими санкциями будет расширение давления на финансовый сектор, попытка обрубить иные источники дохода, но при этом максимально сохранить возможности заработать для собственных компаний. Как и в случае с Венесуэлой, где были приняты санкции против нефтяной отрасли, но совместные предприятия с итальянцами, испанцами как работали, так и продолжают работать.





Новыми вводными, влияющими на ситуацию и дающими окно возможностей для диалога, могут быть внешнеполитические – но это маловероятно, либо внутриполитические. Например, если вдруг в окружении Лукашенко начнется очевидное брожение, что на сегодня также маловероятно. Или если – когда – будет представлена так называемая «Конституция от Александра Лукашенко», а далее, скорее всего, уже в 2023 году, когда обе стороны увидят, что никаких бонусов получить не смогут, если не начнут обсуждение.





Поддержит ли Украина санкции против белорусского режима? По мнению аналитика, это прежде всего зависит от того, насколько сильным будет давление на официальный Киев, а также от баланса политических сил внутри самой страны.





– Украина, включившись в первую волну санкций, не получила нужных бонусов, поэтому сейчас держит паузу. Из того, что действует, можно назвать разве что запрет авиасообщения, потому что санкции против МАЗа отменены судом. Сейчас в белорусско-российских отношениях есть скорее угроза санкций, но украинское руководство не определилось с тем, по какому алгоритму оно будет действовать дальше.





Если речь идет об экономических санкциях Евросоюза, есть соответственно внутриевропейский компенсатор, в том числе финансовый, доступный для стран-членов ЕС. Украина вне этого механизма, и это означает, что при введении санкций она делает это на свой страх и риск, под свою ответственность, и вряд ли сможет компенсировать в полной мере определенные собственные убытки.





Еще один важный пункт – большое проникновение части белорусских товаров на украинский рынок. Так что Украина в любом случае будет избавляться от критической зависимости по целым группам товаров, не только нефти, но при этом будет очень осторожно подходить от включения в полной мере режима экономических санкций.





Но, повторю, следующие шаги сильно зависят от того, какой из вариантов выберет официальный Киев: полной конфронтации, что требует собственной политики в том числе на европейско-американском направлении, плюс, опять же, вопрос компенсации, возможности посредника, как это делал Ющенко, или на определенном этапе выхода на режим закрытых глаз и зажатых ушей, мол, мы ничего не видим, просто зарабатываем деньги. У каждой из этих концепций в Украине есть свои лоббисты.