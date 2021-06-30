«Иногда я сажусь перед сном и осознаю, какой с одной стороны на мне лежит груз ответственности, а с другой — груз… скажем так негатива, который льется со всех сторон… Когда тысячи людей работают против нас, а еще от своих же прилетает. Я иногда в сердцах предлагаю встать на мое место, ведь критиковать всегда легче, пишет Телеграф. Учусь быть толстокожей по отношению к гневным комментариям, ищу конструктивную критику», — отметила политик в интервью «Белсату».





По ее словам, она уже научилась абстрагироваться от всего.





«Но услышать «Вон, нарядилась» разве приятно? Я считаю, что приехать на встречу с Меркель в джинсах было бы как минимум неуважительно. Поэтому рада, что познакомилась со стилистом. Татьяна помогла собрать гардероб, когда на это не было денег. Я до сих пор не знаю, кто давал одежду для моих первых поездок и встреч», — рассказала Светлана Тихановская.





Несмотря на наличие стилиста, политик не чувствует себя гламурно.





«Считаю, что женщина должна выглядеть хорошо, не важно в политике она или нет. Даже нотка сексуальности, которая подана со вкусом и тактом в разумных рамках, никогда не помешает стилю ни женщины, ни мужчины», — сказала лидер белорусской оппозиции.





Год без мужа





Более года она разлучена со своим мужем Сергеем Тихановским, который был задержан еще 29 мая 2020 года.





«Как политик случай Сергея Тихановского я не могу комментировать отдельно от других задержаний. А как жена — это год без мужа, год без отца для детей. Это тяжело охарактеризовать», — отметила Светлана Тихановская.





Кроме политической деятельности, она продолжает заниматься воспитанием детей – Корнея и Агнии. В этом ей помогает бывшая глава ее штаба Мария Мороз, которая живет с ней в одном доме. Там же регулярно присутствует охрана.





Светлана Тихановская также признается, что сама отвечает на сообщения ей в Instagram, в том числе на просьбы поздравить со свадьбой и так далее.









«Конечно, записываю видео. Это же 5-10 минут времени, а людям столько радости доставляет такая простая вещь. «А это правда вы?» Тогда записываю сообщение голосом в ответ «Да, это правда я, Светлана Тихановская». Удивительно, что людям так важно со мной пообщаться. Я каким человеком была, таким и осталась. Наверное поэтому для меня все это так удивительно», — рассказала лидер оппозиции.





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