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Возможности ведения политики на западном направлении уничтожаются

Приостановка участия Беларуси в Восточном партнерстве - лучшее свидетельство того, что на самом деле ответить на введенные ЕС ограничения и меры, Минску просто нечем.



Такое мнение на своей странице в Facebook высказал аналитик, учредитель "Сильных новостей" Петр Кузнецовпишет Thinktanks.by.

"Представьте себе ситуацию. Вот есть первобытный человек. Скажем, кроманьонец. У него есть дубина и копье, которыми он может добыть себе пропитание. Но вдруг ему откуда-то из параллельного мира прислали компьютер. Человек современный, развитый и образованный на этом компьютере мог бы заработать состояние. Но кроманьонец крутит его в руках, крутит, не понимает или не хочет понимать, зачем он надо, и в итоге просто выбрасывает. Зачем ему компьютер? Это сложно. Ему бы дубину получше – он бы побольше пропитания добыл", - рассуждает эксперт.

По мнению Петра Кузнецова, "отказ Беларуси от «Восточного партнерства» - это примерно такой случай. Официальному Минску от международных отношений, в том числе и от ЕС, всегда ведь только что было надо? Только деньги – пропитание. Простейший способ получить пропитание – получить прямо деньги, просто в руки. Технологии, инвестиции, дипломатия, внешнеполитические институты – это сложно все".

Эксперт напомнил, что программа "Восточное партнерство"  была запущена Евросоюзом в 2008 году и стала площадкой для прямой коммуникации между национальными органами шести постсоветских стран (Беларусь, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова) и аналогичными органами ЕС. "Для разумных государств это действительно – серьезный инструмент, поскольку через диалог различных органов и институтов на самых различных уровнях можно серьезно влиять на европейскую повестку, лоббировать и продвигать свои интересы. В программе не было своих денег – это не МВФ. Однако участие в ней давало возможности влиять на руководящие круги ЕС", - пишет Петр Кузнецов. Благодаря участию в "Восточном партнерстве"  Грузия, Украина и Молдова добились для своих граждан полной отмены шенгенских виз. Активные участники программы, напоминает аналитик,  получали доступ к программам на сотни миллионов евро, в том числе и на преодоление пандемии. "А вот Беларусь не получала через ВП практически ничего. Ну, потому что это сложно. Это не с Путиным один на один встретиться", - считает эксперт.

По мнению Петра Кузнецова, приостановка участия в "Восточном партнерстве" - "это не только история о возможностях, которые были в руках, но которые не сумели использовать. Это еще и о том, что в азарте «показать мерзавцам по ту сторону границы» своими руками уничтожаются последние возможности для ведения хоть какой-то внешней политики на западном направлении. Послов все меньше, легитимность власти не признана, но «Восточное партнерство» оставалось площадкой, куда можно было хотя бы приехать и высказать свою позицию. Теперь и этого не будет. Это – не санкции и не контрсанкции, потому что ЕС от этого ничего не потеряет. Это – сжигание мостов в чистом виде. Лучшее свидетельство того, что, на самом деле, ответить на введенные ЕС ограничения и меры, Минску просто нечем".
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