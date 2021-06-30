Посол ЕС в Минске покинул Беларусь
Посол ЕС в Минске Дирк Шубель уехал в Брюссель для консультаций.
Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель покинул Беларусь, сообщили РИА Новости в постпредстве ЕС в Минске.
Напомним, в ответ на введенные ЕС секторальные санкции официальный Минск заявил о приостановке участия в "Восточном партнерстве", а также предложил главе представительства ЕС в Беларуси выехать в Брюссель "для консультаций".
Белорусский партизан"
17:11 30/06/2021
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение