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"Пятый пакет" санкций: что в нём и почему так быстро?

"Пятый пакет" санкций против Беларуси, вероятно, будет принят Евросоюзом уже в начале июля.

"Пятый пакет" санкций: что в нём и почему так быстро?
Если эта информация подтвердится, то "четвёртый" и "пятый" пакеты санкций отделяют всего пару недель - невероятная для ЕС скорость принятия решений.

Что заставляет Запад торопиться с введением новых санкций? Как в Европе были восприняты беларуские контрсанкции? Есть ли признаки того, что принятые санкции работают? 

На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает арт-директор Белорусского свободного театра, программный директор Creative Politics Hub Николай Халезин.
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