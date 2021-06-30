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"Антисанкции": МИД подготовил доклад о нарушениях прав человека на Западе

МИД РБ подготовил доклад о нарушениях прав человека в 21 стране Запада

Информация опубликована на сайте МИД.

"Новый документ сформирован на основании различных источников, таких как результаты универсальных периодических обзоров Совета по правам человека ООН (СПЧ), заключений специальных процедур СПЧ и международных правозащитных органов, базы данных "Универсальный указатель прав человека", информации международных, региональных и национальных НПО, а также достоверных данных, распространяемых в открытом доступе в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

Это касается США, Великобритании, Канады и ряда государств Евросоюза. Всего в перечне 21 страна.

По утвеждению ведомства Макея, в докладе приводятся "резонансные и вопиющие случаи" действий властей западных государств, а также дана их "определенная юридическая квалификация с точки зрения соответствия взятым на себя международным обязательствам".
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