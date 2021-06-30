Эксперт: Антисанкции могут ударить по активной части общества

Белорусские власти 28 июня сообщили о контрсанкциях против ЕС, которые являются ответом на недавно введенные Евросоюзом секторальные санкции.





Официальный Минск приостанавливает свое участие в инициативе «Восточное партнерство», приостанавливает действие Соглашения о реадмиссии с ЕС, отзывает своего Постоянного представителя при Евросоюзе для консультаций и рекомендует руководителю Представительства ЕС в Беларуси выехать в Брюссель.





Также запрещается въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер.





На завтра, 29 июня, стало известно, что несмотря на приостановку действия соглашения о реадмиссии, ЕС не будет отменять упрощение визовых процедур для беларусов – цена шенгенских виз не повысится.





UDF поинтересовался у экспертов: какие последствия будут иметь белорусские контрсанкции?





«Антисанкции по итогу будут направлены против самой Беларуси»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF отметил, что Евросоюз с большими проблемами не столкнется.





«Антисанкции по итогу будут направлены против самой Беларуси и беларуского общества. Большой угрозы для Европы они не имеют. Членство Беларуси в «Восточном партнерстве» было неполноценным. Оно использовалось для легитимизации режима Лукашенко на Западе, которого неоднократно приглашали на саммиты «Восточного партнерства». Но большого значения для углубления отношений членство в инициативе не имело», – сказал Усов.





Разве не несет опасности странам ЕС разрыв белорусской стороной соглашения о реадмиссии?





«Ранее Беларусь соглашалась с тем, что мигранты, прибывшие в ЕС с ее территории, могут быть возвращены обратно. Да, это выглядит миграционным шантажом ЕС, но все же большой угрозы Европе это решение не несет. ЕС займется укреплением границы с Беларусью. А если миграционные проблемы будут усилятся, это может спровоцировать еще более жесткую реакцию ЕС», – считает Усов.





По поводу «дипломатических» антисанкций политолог сказал:





«Страны Евросоюза будут думать об отзыве своих послов из Беларуси».





Драматург Николай Халезин сообщил, что в начале июля ЕС может принять уже пятый пакет санкций против Беларуси. Действительно ли уже в ближайшее время может дойти до принятия пятого пакета санкций? И что может оказаться в нем?





«На сегодняшний день нет больших оснований считать, что новый пакет не будет принят. В нем могут содержаться санкции в отношении еще большего круга лиц из окружения Лукашенко, а также в отношении нового ряда предприятий промышленности», – полагает Усов.





«Антисанкции еще будут расширяться»

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что беларуские власти выстрелили себе в ногу. Участие в «Восточном партнерстве» приносило деньги на инфраструктурные проекты.





«Не секрет, что за последние годы много красивых помпезных зданий официальных учреждений, в том числе судов, было построено как раз за счет Евросоюза. Все эти контрсанкции имеют отношение прежде всего к Беларуси, а не к Европейскому союзу», – сказал Марголин.





По его мнению, «антисанкции еще будут расширяться».





«Логика у белорусских властей такая: ах, вы возмущаетесь тем, как мы ведем себя внутри страны? Так мы будем вести себя еще хуже. Правда, введение антисанкций – нелегкий труд. Нужно пробежать между струями дождя: найти меры, которые с одной стороны не будут слишком болезненными для самих представителей власти, которые приближены к кормушке, а с другой стороны, чтобы эти антисанкции хотя бы звучали серьезно», – считает Марголин.





Он не исключает, что новыми антисанкциями могут ударить по самой активной части белорусского общества.





«Понятно, например, что деревенская бабка, представляющая электорат Лукашенко, вряд ли ездит по Европам. Туда ездят люди, которые зарабатывают, которым интересен мир. Думаю, власти будут искать вещи, которые ударят по наиболее образованной и сознательной части населения. Если найдут их – примут под видом антисанкций», – полагает Марголин.





Что может оказаться в пятом пакете санкций ЕС?





«Непросто сказать, потому что Евросоюз – организация большая. У разных стран разные интересы, в том числе экономические. Неспроста под секторальными санкциями оказались не все калийные удобрения: основные товарные позиции избежали ограничений. И дальше будет упорная подковерная борьба, при наличии желания ударить по белорусским властям каждый будет отстаивать свои интересы», – сказал Марголин.