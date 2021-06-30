Первый президент Украины Кравчук перенес операцию на сердце









На вопрос, действительно ли Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, Арестович ответил: "Факт подтверждаем, но подробности не комментируем".





По его словам, операция прошла вчера. Именно поэтому 87-летний Леонид Кравчук вчера пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.







