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Первый президент Украины Кравчук перенес операцию на сердце

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук сегодня перенес операцию на сердце. Об этом журналисту УНН сообщил советник по информационной политике украинской делегации в переговорной группе по Донбасу Алексей Арестович.

 


На вопрос, действительно ли Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, Арестович ответил: "Факт подтверждаем, но подробности не комментируем".

По его словам, операция прошла вчера. Именно поэтому 87-летний Леонид Кравчук вчера пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.
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