Первый президент Украины Кравчук перенес операцию на сердце
Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук сегодня перенес операцию на сердце. Об этом журналисту УНН сообщил советник по информационной политике украинской делегации в переговорной группе по Донбасу Алексей Арестович.
На вопрос, действительно ли Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, Арестович ответил: "Факт подтверждаем, но подробности не комментируем".
По его словам, операция прошла вчера. Именно поэтому 87-летний Леонид Кравчук вчера пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.
10:33 30/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение