США запретили продажу авиабилетов в Беларусь

Министерство транспорта США издало распоряжение о запрете продаж билетов на авиаперелеты между США и Беларусью, после того как Минск принудительно посадил рейс авиакомпании Ryanair и арестовал находившегося на борту журналиста-диссидента, сообщает Голос Америки со ссылкой на Reuters.





Издавая распоряжение, ведомство заявило, что Госдепартамент США определил, что ограничение поездок между США и Беларусью отвечает внешнеполитическим интересам Вашингтона в свете перенаправления рейса Ryanair.





Министерство отметило, что распоряжение относится в том числе и к путешествиям на основе так называемых интерлайн-соглашений, когда одна авиакомпания продает билеты по маршруту, включающему рейсы, которые выполняются другими авиакомпаниями.





Министерство заявило, что «ограничение поездок между США и Беларусью отвечает внешнеполитическим интересам США».





«Запрет дает правительству США возможность делать исключения в конкретных случаях для поездок, признанных отвечающими национальным интересам США, в том числе по гуманитарным основаниям или соображениям национальной безопасности», – говорится в заявлении.





Правительство США обдумывало этот шаг несколько недель, однако он, в целом, носит символический характер, поскольку американские сервисы по организации поездок продают относительном мало билетов для полетов в Беларусь.





Решение было принято через месяц после того как белорусский лидер Александр Лукашенко принудительно посадил рейс авиакомпании Ryanair и арестовал Романа Протасевича – журналиста, критиковавшего режим Лукашенко.





Самолет, следовавший из Греции в Литву, был вынужден совершить посадку в Минске. Протасевич и его девушка София Сапега были сняты с рейса и арестованы.





После вынужденной посадки самолета 23 мая правительство США рекомендовало пассажирским авиакомпаниям проявлять «крайнюю осторожность» при полетах над Беларусью. Тогда, однако, США не стали вводить никаких ограничений.





«Уведомление для летчиков» не распространяется на грузовых перевозчиков, таких как UPS или FedEx, которые летают над Беларусью.





Авиакомпания United Airlines летает по маршруту в Индию, который иногда проходит вблизи Беларуси, но другие американские пассажирские авиаперевозчики обычно не летают через воздушное пространство Беларуси.