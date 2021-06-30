Издан указ о наказании "вредных" СМИ в Беларуси

Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере в Беларуси может принимать меры в отношении СМИ за распространение информации, способной нанести вред национальным интересам.

Полномочия закреплены указом президента, опубликованном в среду на Национальном правовом интернет-портале.





Комиссия вправе принимать решения "о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь".

Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере -постоянно действующая коллегиальная структура. Ее сформировали в ноябре 2017 года при Совете Безопасности для координации деятельности по обеспечению национальной безопасности республики в информационной сфере.

Обновленный закон о СМИ

В мае Александр Лукашенко подписал закон, который скорректировал законодательство о средствах массовой информации.

Был расширен перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. В частности, это результаты опросов общественного мнения по поводу общественно-политической ситуации, проведенные без аккредитации, и также размещение гиперссылок на материалы, содержащие информацию, которую нельзя распространять.

Одно из изменений касалось и Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере. Ее решение об информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам, стало поводом для ограничения доступа к интернет-ресурсам и прекращения выпуска СМИ.





Также было установлено, что наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа (например, при вынесении двух и более письменных предупреждений).

Введена и возможность лишения аккредитации журналиста, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации, либо распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности.



