Помощник Лукашенко по Минской области уволен после трёх месяцев работы
Отправлен в отставку помощник Александра Лукашенко по Минской области Александр Бутарев. Примечательно, что он проработал на своей должности менее трёх месяцев, сообщает Reform.by.
Документ об освобождении от должности Бутарева опубликован на Национальном правовом интернет-портале 30 июня. В указе о причинах отставки не говорится:
"Освободить Бутарева Александра Михайловича от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Минской области в связи с выходом в отставку".
Александр Бутарев стал помощником Лукашенко 5 апреля 2021 года. До этого он был председателем райисполкома у себя на родине, в Горках. Бутареву 49 лет. Закончил сельхозакадемию, работал в колхозах, потом Шкловском и Круглянском райисполкомах, был инспектором Совмина по Витебской области, после чего возглавил Кировский райисполком и в 2019 году — родной район.
До Бутарева должность помощника по Минской области занимал небезызвестный генерал-майор милиции Игорь Евсеев, прославившийся участием в жестоких разгонах "площади" 2010 года и молчаливых акций в 2012-м.
09:28 30/06/2021
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