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Телеграм-каналы поддерживают версию Сивицкого: Миссия Патрушева - предъявить Лукашенко ультиматум

На белорусском направлении туман неопределенности начал рассеиваться. Стали известны некоторые детали форсмажорно-"планового" прибытия секретаря Совбеза РФ в Минск, пишет российский прокремлевский телеграм-канал "Минская Семибоярщина".

Николай Патрушев озвучил Лукашенко согласованную позицию Путина, Байдена и Си Цзиньпина по формату и срокам конституционного транзита как единственного способа завершения рукотворного белорусского политического кризиса.

По итогам жёсткого и суперзакрытого разговора руководителей Китая и России в части касающейся принято окончательное решение. Миссия Патрушева - предъявить Лукашенко ультиматум.

Напомним, что ранее эту версию озвучил белорусский политолог Аресний Сивицкий.
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