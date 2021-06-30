«Здесь моральный вопрос». Почему белорусской оппозиции следовало бы не призывать к санкциям - мнение аналитика
"Не подтолкнут ли санкции официальный Минск в объятия Москвы?"
Военное положение в Польше, архивное фото: foto-history.livejournal.com
Похожа ли нынешняя ситуация в Беларуси на время после введения военного положения в Польше в 1981 году? Одинаковы ли цели имеют персональные и секторальные санкции Евросоюза? Не подтолкнут ли санкции официальный Минск в объятия Москвы?
На эти вопросы обозревателя "Свободы" Юрия Дракохруста отвечает аналитик польского Центра восточных исследований Камиль Клысиньский.
Клысиньский
Ситуация в Беларуси беспрецедентная.
Любые исторические параллели очень рискованные.
Если сравнивать с временами военного положения в Польше в 80-е годы прошлого века, то давление тогдашней коммунистической власти было слабее.
Нынешняя ситуация в Беларуси приближается к тоталитаризму.
Людей пытают за комментарии в интернете, сделанные полгода назад.
Я профессионально занимаюсь Беларусью 14 лет и я не помню ничего подобного.
Беларусь превратилась в лагерь для недовольных, а их большинство.
У Лукашенко нечего позитивного предложить людям.
Репрессии могут только усиливаться - Лукашенко в его положении не видит другого выхода.
На международной арене Беларусь превратилась в страну-изгоя.
Ранее МИД Беларуси представлял свою страну донором региональной безопасности, этого больше не нет
Когда Жузеп Бурель сказал, что экономические санкции — это ответ на угон самолета, он имел в виду, что это было последней каплей.
Евросоюз - это система обсуждений, без дискуссий и компромиссов здесь не принимаются решения.
Чтобы заставить ЕС ввести секторальные санкции, нужно было сделать что-то экстраординарное.
Если Лукашенко попытается торговать политзаключенными, по крайней мере легко сейчас у него это не получится.
ЕС настроен действовать относительно Беларуси решительно и последовательно.
Я сомневаюсь, что если Лукашенко даже освободит Протасевича и Сапегу, ЕС смягчит санкции.
Даже если он вдруг освободит 500 политзаключенных, ЕС вряд ли снимет санкции.
Тогда могут только начаться переговоры о новых выборах в Беларуси.
Критерии эффективности санкций такие же сложные, как и сам Евросоюз.
Сейчас в ЕС существует консенсус, что первая цель - освобождение политзаключенных, но главная цель — новые выборы.
Большинство в ЕС полагает, что Лукашенко не является надежным партнером и открывать вновь с ним диалог нецелесообразно.
Цель ЕС - не только и не столько «показать зубы», но и способствовать, добиваться позитивных изменений в Беларуси.
За годы работы в Центре восточных исследований я становился жертвой предосторожности - если Запад будет давить на Минск, это бросит Беларусь в объятия Москвы.
Но это имело смысл в прошлом, когда мы принимали во внимание вариант, что когда-то мы вернемся к диалогу с Лукашенко.
Сейчас он идет на беспрецедентную брутальность и беспрецедентно оторвался от реальности.
Он месяц назад сказал Путину, что поляки бегут в Беларусь, чтобы прививаться «Спутником».
Поскольку мы не рассчитываем на возвращение диалога с Лукашенко, нам не стоит бояться, что санкции подтолкнут его к Москве.
Пока издержки санкций не превышают пользу, которую они приносят.
Санкции, которые США приняли в отношении Польши после введения военного положения в 1981 году, сыграли положительную роль, они ускорили негативные процессы в польской экономике.
Нынешняя Беларусь больше зависит от поставок российских энергоносителей, чем Польша зависела от советских поставок в 1980-е годы.
Санкции подтолкнули коммунистические власти Польши к переговорам с оппозицией.
То же самое может произойти в Беларуси.
Здесь есть моральный вопрос - как должны вести себя оппозиционные политики.
"Солидарность" была профсоюзом, который перерос в политическое движение.
И как организация, представляющая рабочих, она не могла призывать к санкциям.
Она и не призывала, и это было правильное решение.
Было известно, что американские власти санкции введут независимо от того, будет или не будет к ним призывать «Солидарность».
Полагаю, что возможно и белорусской оппозиции следовало бы не призывать к санкциям, чтобы показать, что для них главное — страна и судьбы людей.
Перевод с бел. — EX-PRESS.BY
08:32 30/06/2021
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