Похожа ли нынешняя ситуация в Беларуси на время после введения военного положения в Польше в 1981 году? Одинаковы ли цели имеют персональные и секторальные санкции Евросоюза? Не подтолкнут ли санкции официальный Минск в объятия Москвы?





На эти вопросы обозревателя "Свободы" Юрия Дракохруста отвечает аналитик польского Центра восточных исследований Камиль Клысиньский.

Клысиньский





Ситуация в Беларуси беспрецедентная.





Любые исторические параллели очень рискованные.





Если сравнивать с временами военного положения в Польше в 80-е годы прошлого века, то давление тогдашней коммунистической власти было слабее.





Нынешняя ситуация в Беларуси приближается к тоталитаризму.





Людей пытают за комментарии в интернете, сделанные полгода назад.





Я профессионально занимаюсь Беларусью 14 лет и я не помню ничего подобного.





Беларусь превратилась в лагерь для недовольных, а их большинство.





У Лукашенко нечего позитивного предложить людям.





Репрессии могут только усиливаться - Лукашенко в его положении не видит другого выхода.





На международной арене Беларусь превратилась в страну-изгоя.





Ранее МИД Беларуси представлял свою страну донором региональной безопасности, этого больше не нет





Когда Жузеп Бурель сказал, что экономические санкции — это ответ на угон самолета, он имел в виду, что это было последней каплей.





Евросоюз - это система обсуждений, без дискуссий и компромиссов здесь не принимаются решения.





Чтобы заставить ЕС ввести секторальные санкции, нужно было сделать что-то экстраординарное.





Если Лукашенко попытается торговать политзаключенными, по крайней мере легко сейчас у него это не получится.





ЕС настроен действовать относительно Беларуси решительно и последовательно.





Я сомневаюсь, что если Лукашенко даже освободит Протасевича и Сапегу, ЕС смягчит санкции.





Даже если он вдруг освободит 500 политзаключенных, ЕС вряд ли снимет санкции.





Тогда могут только начаться переговоры о новых выборах в Беларуси.





Критерии эффективности санкций такие же сложные, как и сам Евросоюз.





Сейчас в ЕС существует консенсус, что первая цель - освобождение политзаключенных, но главная цель — новые выборы.





Большинство в ЕС полагает, что Лукашенко не является надежным партнером и открывать вновь с ним диалог нецелесообразно.





Цель ЕС - не только и не столько «показать зубы», но и способствовать, добиваться позитивных изменений в Беларуси.





За годы работы в Центре восточных исследований я становился жертвой предосторожности - если Запад будет давить на Минск, это бросит Беларусь в объятия Москвы.





Но это имело смысл в прошлом, когда мы принимали во внимание вариант, что когда-то мы вернемся к диалогу с Лукашенко.





Сейчас он идет на беспрецедентную брутальность и беспрецедентно оторвался от реальности.





Он месяц назад сказал Путину, что поляки бегут в Беларусь, чтобы прививаться «Спутником».





Поскольку мы не рассчитываем на возвращение диалога с Лукашенко, нам не стоит бояться, что санкции подтолкнут его к Москве.





Пока издержки санкций не превышают пользу, которую они приносят.





Санкции, которые США приняли в отношении Польши после введения военного положения в 1981 году, сыграли положительную роль, они ускорили негативные процессы в польской экономике.





Нынешняя Беларусь больше зависит от поставок российских энергоносителей, чем Польша зависела от советских поставок в 1980-е годы.





Санкции подтолкнули коммунистические власти Польши к переговорам с оппозицией.





То же самое может произойти в Беларуси.





Здесь есть моральный вопрос - как должны вести себя оппозиционные политики.





"Солидарность" была профсоюзом, который перерос в политическое движение.





И как организация, представляющая рабочих, она не могла призывать к санкциям.





Она и не призывала, и это было правильное решение.





Было известно, что американские власти санкции введут независимо от того, будет или не будет к ним призывать «Солидарность».





Полагаю, что возможно и белорусской оппозиции следовало бы не призывать к санкциям, чтобы показать, что для них главное — страна и судьбы людей.









Перевод с бел. — EX-PRESS.BY



