Исторический визит: глава МИД Израиля впервые посетил ОАЭ

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Лапид открыл новое посольство Израиля в Абу-Даби. Он опубликовал в Twitter фотографию с мероприятия, на котором видно как он и Министерка культуры ОАЭ Нура аль-Каабе перерезают ленту цветов израильского флага. “Израиль заинтересован в мире со всеми своими соседями, — записал он по-арабски слова, сказанные им во время церемонии. — Ближний Восток — наш дом. Мы здесь, чтобы остаться, и призываем все страны региона осознать это”.





Детали





В программу визита израильского министра входят также переговоры с высокопоставленными эмиратскими чиновниками. Затем, по данным МИД в Иерусалиме, он отправится в Дубай, чтобы принять участие в официальном открытии консульства Израиля и израильского павильона на Всемирной выставке, которая запланирована на октябрь.





Нормализация отношений между Израилем и ОАЭ





Израиль и ОАЭ объявили о нормализации отношений в августе прошлого года при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа. Соответствующее соглашение было подписано в месяц. С тех пор между двумя странами было установлено прямое воздушное сообщение, предназначенные послы, заключенные различные соглашения о сотрудничестве.





К этому времени Египет и Иордания были единственными арабскими государствами, имели дипломатические отношения с Израилем.





Соглашения о нормализации отношений Израиля с ОАЭ, а также с Бахрейном, Марокко и Суданом вызвали резкую критику со стороны палестинцев, которые заявляли о “предательстве” со стороны арабских стран.





Визит Лапида в ОАЭ проходит на фоне новой напряженности на оккупированных Израилем палестинских территориях. Он мало освещался в эмиратских СМИ, отмечает информагентство AFP.







