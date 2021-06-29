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Война в Афганистане. Талибы атаковали один из крупнейших городов страны Газни

Боевики террористической организации "Талибан" атаковали один из крупнейших городов Афганистана - Газни. Талибы захватили ряд районов провинции, контрольно-пропускных пунктов на въезде в город и около30 сотрудников правительственных сил безопасности.


Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на члена совета провинции Фатиму Рахими, пишет РБК-Украина.

По ее словам, боевики атаковали Газни с южной стороны, где талибы уже захватили несколько районов провинции.

Как отмечает агентство, днем ранее талибы захватили базу афганской национальной армии с десятками единиц бронетехники и большими складами с оружием и боеприпасами в районе Мукар. После этого появились опасения нападения боевиков на Газни и близлежащие провинции.

Минобороны Афганистана в свою очередь заявило, что за последние 24 часа в ходе боев убито 235 талибов и более 160 ранены.

Представитель правительственных сил безопасности Аджмал Омар Шинвари заявил, что недавно сформированные силы ополчения против талибов по всей стране будут бороться с боевиками под эгидой афганской армии.

Газни - расположен юго-западнее Кабула. Является административным центром одноименной провинции. По данным на 2006 год, его население составляло 150 тысяч человек. После ввода американских войск в Афганистан в городе была размещена радиолокационная станция.
Источник: Дмитрий Кузнецов
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