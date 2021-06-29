



Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на члена совета провинции Фатиму Рахими, пишет РБК-Украина.





По ее словам, боевики атаковали Газни с южной стороны, где талибы уже захватили несколько районов провинции.





Как отмечает агентство, днем ранее талибы захватили базу афганской национальной армии с десятками единиц бронетехники и большими складами с оружием и боеприпасами в районе Мукар. После этого появились опасения нападения боевиков на Газни и близлежащие провинции.





Минобороны Афганистана в свою очередь заявило, что за последние 24 часа в ходе боев убито 235 талибов и более 160 ранены.





Представитель правительственных сил безопасности Аджмал Омар Шинвари заявил, что недавно сформированные силы ополчения против талибов по всей стране будут бороться с боевиками под эгидой афганской армии.





Газни - расположен юго-западнее Кабула. Является административным центром одноименной провинции. По данным на 2006 год, его население составляло 150 тысяч человек. После ввода американских войск в Афганистан в городе была размещена радиолокационная станция.