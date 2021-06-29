+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Экс-президент ЮАР отправится за решетку за неуважение к суду

Конституционный суд ЮАР присудил 15 месяцев тюремного заключения бывшему президенту страны Джейкобу Зуме за то, что он проявил неуважение к суду, пишет IOL (перевод – korrespondent.net).


Джейкоб Зума руководил страной с 2009 по 2018 годы.

Зуму обвиняют в расхищении государственного бюджета и коррупции. Однако он систематически уклонялся от дачи показаний и обвинял представителей юстиции в предвзятом отношении, сообщает пишет korrespondent.net.

Конституционный суд признал экс-президента виновным в проявлении неуважения к суду. Теперь Зума 15 месяцев проведет в тюремных стенах.

Джейкоб Зума был президентом ЮАР с 2009 по 2018 годы.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]