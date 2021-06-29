Выходцы из Беларуси требуют от властей Израиля высказаться о ситуации на бывшей родине
39 выходцев из Беларуси (деятели науки, культуры, спорта и общественные активисты) подписали обращение к новому министру иностранных дел Яиру Лапиду с призывом выразить позицию Израиля по отношению к ситуации в Беларуси.
Авторы обращения отмечают, что прежнее правительство Израиля игнорировало беспрецедентное нарушение прав человека в Беларуси, хотя репрессии коснулись, в том числе, и нескольких израильских граждан, и выражают надежду на изменение политики Израиля в Беларуси.
Обращение инициировано израильским движением в поддержку белорусского протеста "RAZAM".
17:40 29/06/2021
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