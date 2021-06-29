Выходцы из Беларуси требуют от властей Израиля высказаться о ситуации на бывшей родине

39 выходцев из Беларуси (деятели науки, культуры, спорта и общественные активисты) подписали обращение к новому министру иностранных дел Яиру Лапиду с призывом выразить позицию Израиля по отношению к ситуации в Беларуси.