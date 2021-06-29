Дмитриев: Запад дал белорусским властям полгода

— Впервые за все существование независимой Республики Беларусь против официального Минска действительно введены санкции, которые затрагивают различные сектора белорусской экономики. По оценкам Исследовательской компании InComeIn, возможные потери от санкций в сегодняшнем виде могут составить порядка 7% ВВП. А в случае их усиления потери могут возрасти до 12-14% ВВП, — сообщил в эфире на своем канале экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев. — Получается, что санкции означают серьезное падение ВВП, а для нас и 3%, озвученные Головченко, — серьезное падение, а 10% — катастрофическое!





Политик отметил, что санкции неизбежно ведут к еще большей зависимости Беларуси от России, но объяснил, почему не стоит рассчитывать на спасение нашей страны Российской Федерацией.





— Здесь есть один важный вопрос: зачем это нужно самой России? Зачем ей усиливать собственных конкурентов? Ведь, если завод не может производить ничего из того, что идет на экспорт, зачем ему помогать? Уже сейчас поставщики нефти на белорусские заводы не планируют даже сохранение текущих объемов, не то что увеличение. А, в принципе, готовы поставлять ровно то количество нефти, которое необходимо для внутренних целей РБ. Это означает только одно — никто не собирается нам помогать, — делает вывод Дмитриев.





Сопредседатель ОО «Говори правду» объяснил, почему Запад, вводя санкции, позволил доработать начатым контрактам.





— Санкционная дверь жесткой изоляции Беларуси со стороны Запада открыта. Но он дает полгода для белорусской власти, чтобы она, если хотите, «отмотала назад». Этот лаг в полгода — это такой скрытый месседж: если вы все-таки выполняете требования, то мы можем не усиливать эти санкции, а будем их отменять.





Нужно понимать, что санкции не введены для того, чтобы скинуть Лукашенко. Они являются обусловленными. Там очень четко прописано, что нужно сделать для того, чтобы санкции были, как минимум, приостановлены.





Первое — отпустить политзаключенных, второе — прекратить политические репрессии, третье — начать инклюзивный политический диалог, в ходе которого будут обсуждаться пути выхода их сложившейся ситуации.





По сути, этими санкциями ЕС говорит следующее: первое, у вас есть полгода, решайте, хотите ли вы еще большего увеличения экономической изоляции Беларуси или нет. Второе, мы готовы к этому увеличению. Третье, для того, чтобы этого не произошло, вам не нужно совершать внутри страны политическую революцию, нужно только выполнить обозначенные условия, — сказал Дмитриев.